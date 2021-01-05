SON DAKİKA HABERLER | Üniversiteli Deniz arkadaş kurbanı oldu! Yılbaşı partisi ölümle bitti

TORBACI TUTUKLANDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis evdeki arkadaşlarının ifadesini aldı. İddiaya göre evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Bunun üzerine polis içlerinden birisinin uyuşturucu maddeye Üsküdar da bir torbacıdan aldığını belirledi. Torbacı Burak K. gözaltına alındı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genç kızın cenazesi memleketi Malatya'da toprağa verildi.