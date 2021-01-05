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SON DAKİKA HABERLER | Üniversiteli Deniz arkadaş kurbanı oldu! Yılbaşı partisi ölümle bitti

Son dakika haber: Deniz Büçkün yılbaşı akşamı arkadaşlarıyla bir evde parti yaptı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Deniz, arkadaşı E.Ö'nün verdiği hapı alkolle içince birden fenalaştı. Yeni yılın ilk saatlerinde yere yığılan 23 yaşındaki Deniz hayatını kaybetti. Polis uyuşturucuyu satan torbacıyı gözaltına aldı. İşte son dakika gelen haberin ayrıntıları...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 5.1.2021 08:20 Son Güncelleme: 5.1.2021 08:23 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER | Üniversiteli Deniz arkadaş kurbanı oldu! Yılbaşı partisi ölümle bitti

Beşiktaş'ta bir arkadaşının evinde yılbaşı partisine katılan Üniversitede Mikrobiyoloji Bölümü Öğrencisi 23 yaşındaki Deniz Büçkün hayatını kaybetti. İddiaya göre Büçkün ile arkadaşları bir süre alkol aldıktan sonra da uyuşturucu madde kullandı. Son dakika gelen bilgilerde gece saat 02:00 sıralarında rahatsızlanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TORBACI TUTUKLANDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis evdeki arkadaşlarının ifadesini aldı. İddiaya göre evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Bunun üzerine polis içlerinden birisinin uyuşturucu maddeye Üsküdar da bir torbacıdan aldığını belirledi. Torbacı Burak K. gözaltına alındı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genç kızın cenazesi memleketi Malatya'da toprağa verildi.



ECSTASY SONU OLDU

Yılbaşı partisine katılan üniversiteliler, polis ifadesinde alkol aldıklarını, kutlamaya katılan E.Ö. adlı üniversite öğrencisi arkadaşlarının ecstasy hap getirdiğini, alkolle birlikte hapları kullandıktan sonra Büçkün'ün aniden yere yığıldığını ve nefes almakta zorlandığını söyledi.



Son dakika haber: Bu ifadeler üzerine E.Ö. gözaltına alındı. Şüpheli olarak sorgulanan E.Ö.'nün ifadesinde, hapları Üsküdar'da birinden alarak eve geldiğini ve arkadaşlarına dağıttığını, hapları alkolle birlikte kullandıklarını söylediği iddia edildi.

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SON DAKİKA HABERLER | Üniversiteli Deniz arkadaş kurbanı oldu! Yılbaşı partisi ölümle bitti
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