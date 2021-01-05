Temizlik için çağırdığı kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! 38 yıl 5 ay hapse mahkûm edildi

İstanbul'da evinin geçimi için sosyal medyadan temizliğe gitmek için ilan veren genç kadın hayatının şokunu yaşadı. Tuğba G., sosyal medya üzerinde ev temizliğine gitmek üzere bir ilan paylaştı. Genç kadının paylaşımını gören Mert A.., isimli şahıs genç kadınla iletişime geçerek evinin temizlenmesi konusunda anlaşmaya vardı. Genç kadına evinin konumunu atan Mert A.'nın teklifi sonrası Tuğba G., 2 yaşındaki oğlu ile birlikte temizliğini yapacağı eve gitti.

BOĞAZINA BIÇAK DAYAYIP TECAVÜZ ETTİ



Tuğba G. evde temizlik yaptığı sırada ev sahibi Mert A., tarafından cinsel saldırıya uğradı. Kurtulmak için çığlık atan genç kadına cebinden çıkardığı bıçağı gösteren Mert A., 'Seni bıçaklarım, oğlunu da öldürürüm sakın bağırma' diyerek tehditler savurdu. Bıçağı görünce korkuya kapılan genç kadın çaresizce ev sahibinin cinsel istismarına maruz kaldı.

ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKARDI



Saldırı sonrası oğlu ile birlikte evden çıkmak için toparlanan genç kadına tehditler savuran Mert A.., yaşananları kimseye anlatmaması konusunda ölümle tehditte bulundu. Korku içerisinde evden ayrılan genç kadın polis merkezine giderek yaşadığı olayla ilgili şikâyetçi oldu. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Tuğba G.'nin tecavüze ve saldırıya maruz kaldığına dair rapor verildi.

'ÖZÜR DİLERİM' MESAJI KANIT OLDU



Savcılıkça ifadesine başvurulan Mert A., genç kadınla para karşılığında cinsel birliktelik için anlaştıklarını belirtti. Genç kadına olaydan sonra attığı 'Özür dilerim' şeklindeki mesajını ise sert davrandığı için attığını iddia etti. Savcılık ifadesinin gerçekle bağdaşmadığını belirttiği Mert A.'nın tutuklanması için Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

MAHKEMEDEN REKOR CEZA



Tutuklanarak cezaevine gönderilen Mert A. hakkında geçtiğimiz günlerde yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık 'Silahla Tehdit', 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Nitelikli Cinsel Saldırı' ve 'Kasten Yaralama' suçları kapsamında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Yapılan yargılama sonunda mahkeme başkanı Davut Varlı ve heyeti sanık Mert A.'nın üzerine atılı suçlardan toplamda 38 yıl 5 ay hapse mahkum etti.