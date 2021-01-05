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’da operasyonu: 12 kişi tutuklandı

’da terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 34 şahıstan 12’si tutuklandı.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 5.1.2021 14:39 ABONE OL
Van’da DEAŞ operasyonu: 12 kişi tutuklandı

Van İl Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında 24 Aralık 2020 günü Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Van MİT Bölge Başkanlığı görevlilerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olarak Van'da faaliyet gösteren şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen 34 şahıstan 22'si adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 12 kişi ise "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Van’da DEAŞ operasyonu: 12 kişi tutuklandı
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