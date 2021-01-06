400 milyonluk ranta karşı çıkan üyeye tehdit

İstanbul'un göbeğindeki 400 milyon liralık rant oyunu, CHP'li meclis üyeleri arasında gerilime neden oldu. Arsa sahipleri tarafından vekâlet verilen İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun CHP'li üyesi Sebahattin Öztürk, önceki gün yapılan ilçe meclis toplantısında vekalete karşı çıkan Akın Keskin'i tehdit etti. Geçen ay Beşiktaş Belediye Meclis toplantısında Keskin'in itirazına rağmen tartışmalı bir şekilde oy çokluğuyla geçen planla ilgili önceki gün de tartışmalar yaşandı. Sakin başlayan ilçe meclis toplantısına ara verildiği sırada Öztürk, Keskin'i belediyede bir köşeye çekerek tehdit etti. Küfürlü ve hakaretli tehditler savuran Öztürk'ün sesini yükseltmesi üzerine araya diğer meclis üyelerinin girdiği öğrenildi. Beşiktaş Ulus'ta bulunan arazinin vekaletini almasına karşı çıkan Keskin'i, Öztürk'ün haricinde başka kişilerin de tehdit ettiği iddia edildi. Keskin hem Öztürk hem de diğer tehdit telefon ve SMS'leriyle ilgili önümüzdeki günlerde savcılığa suç duyurusunda bulunacak.
Sebahattin Öztürk
SABAH'ın gündeme getirdiği, geçen ay Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'plansız alan' olarak kayıtlara geçen Beşiktaş Ulus'taki 4 dönümlük 1687 ada 193 parsele Beşiktaş Belediyesi'nden imar izni çıktığını yazdı. Arazi sahiplerinin işlemler için vekalet verdiği ismin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun CHP'li üyesi Sebahattin Öztürk olduğunu açıkladı.
Bilindiği gibi, arazide imar değişikliği için yapılan müracaatların tamamı İBB Meclisi tarafından reddedilmişti. 2013'te de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili yeri 'plansız alan' ilan etmişti. "Yeşil alan olsun" denilen arsa, 3 ortak tarafından satın alındı. Ardından da "planlı alan" yapılarak imar değişikliğine uğradı. Beşiktaş Belediyesi'nin meclis kararıyla arazinin niteliği değişti. Arsanın vekaleti, birer gün aralıkla Öztürk'e verildi. Arsa sahipleri T.A., D.A.Ç. ve Y.E.Ç. tarafından 17 Haziran 2020'de verilen vekalette, Öztürk'ün her türlü işi yapmaya ve imza hakkına sahip olduğu belirtildi.
Vekaletin ardından 3 Aralık'ta Beşiktaş Belediyesi Meclisi'ne gelen imar plan değişikliği, ilçe belediyesinin 11. gündem maddesi oldu. 11 Aralık'ta ise meclisten oy çokluğu ile geçti. Metrekaresi 8 bin dolardan ilgili arsa üzerinden 50 milyon dolarlık (393 milyon 78 bin TL) rant elde edildi.
AKIN KESKİN İTİRAZ ETTİ
Şehrin göbeğinde yer alan ve devasa bir rantı bulunan arsanın iş takibinin, imar komisyon üyesi Öztürk'e verilmesi, parti içinde de rahatsızlığa neden olmuştu. Öztürk'ün iş takibi yapmasının yasalara aykırı olduğunu savunan CHP'li Meclis üyesi Akın Keskin, "Bu durumun yasada yeri var. 5393 sayılı kanunda; meclis üyeleri ve belediyede görev yapanların temsilcilik yapamadıkları ifade edilir. Bu arazi, kamu yönetimleri tarafından yeşil alan olarak belirlenmiştir. Partimizin adına yetkili konuşmuyorum ancak CHP'nin temel ilke ve kurallarını göz ardı edemem. Böyle bir anlayış olamaz! İnsanların haklarına bu kadar kolay müdahale edemeyiz. Benim bu konuda bilgim yok ama 1.5 milyon dolarlık vekalet ücreti iddiası meclis kulislerinde konuşuluyor" dedi. Öztürk, konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ederek hakkındaki iddiaları yanıtlamak istemediğini belirtti.
BU KEZ TEHDİT SKANDALI
Şimdi ise skandal vekillikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İlçe meclisinin dünkü meclis toplantısında mal sahiplerinin vekili olan CHP'li Sebahattin Öztürk'ün durumu yeniden gündeme geldi. Partili bir üyenin mal sahibinin vekili olmasına karşı çıkan Akın Keskin'e Öztürk'ün tepkisi sert oldu. İddiaya göre Keskin, Öztürk tarafından tehdit edildi.
Meclis odası dışarısına çağrılan Keskin ile Öztürk arasında tartışma nabzının yükseldiği, bazı partililerin araya girdiği iddia edildi. Tartışma sonrası ise Akın Keskin'in telefonunun bazı kişiler tarafından aranarak tehditlerin devam ettiği ileri sürüldü.
Partili bir üyenin mal sahibinin vekili olmasına ilişkin CHP'nin tavrının ne olacağı merak ediliyor. Beşiktaş Belediyesi'nde oy çokluğuyla alınan kararın, İBB Meclisi'nde önümüzdeki ay görüşülmesi planlanıyor.