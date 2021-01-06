400 milyonluk ranta karşı çıkan üyeye tehdit

AKIN KESKİN İTİRAZ ETTİ

Şehrin göbeğinde yer alan ve devasa bir rantı bulunan arsanın iş takibinin, imar komisyon üyesi Öztürk'e verilmesi, parti içinde de rahatsızlığa neden olmuştu. Öztürk'ün iş takibi yapmasının yasalara aykırı olduğunu savunan CHP'li Meclis üyesi Akın Keskin, "Bu durumun yasada yeri var. 5393 sayılı kanunda; meclis üyeleri ve belediyede görev yapanların temsilcilik yapamadıkları ifade edilir. Bu arazi, kamu yönetimleri tarafından yeşil alan olarak belirlenmiştir. Partimizin adına yetkili konuşmuyorum ancak CHP'nin temel ilke ve kurallarını göz ardı edemem. Böyle bir anlayış olamaz! İnsanların haklarına bu kadar kolay müdahale edemeyiz. Benim bu konuda bilgim yok ama 1.5 milyon dolarlık vekalet ücreti iddiası meclis kulislerinde konuşuluyor" dedi. Öztürk, konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ederek hakkındaki iddiaları yanıtlamak istemediğini belirtti.

BU KEZ TEHDİT SKANDALI

Şimdi ise skandal vekillikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İlçe meclisinin dünkü meclis toplantısında mal sahiplerinin vekili olan CHP'li Sebahattin Öztürk'ün durumu yeniden gündeme geldi. Partili bir üyenin mal sahibinin vekili olmasına karşı çıkan Akın Keskin'e Öztürk'ün tepkisi sert oldu. İddiaya göre Keskin, Öztürk tarafından tehdit edildi.

Meclis odası dışarısına çağrılan Keskin ile Öztürk arasında tartışma nabzının yükseldiği, bazı partililerin araya girdiği iddia edildi. Tartışma sonrası ise Akın Keskin'in telefonunun bazı kişiler tarafından aranarak tehditlerin devam ettiği ileri sürüldü.

Partili bir üyenin mal sahibinin vekili olmasına ilişkin CHP'nin tavrının ne olacağı merak ediliyor. Beşiktaş Belediyesi'nde oy çokluğuyla alınan kararın, İBB Meclisi'nde önümüzdeki ay görüşülmesi planlanıyor.