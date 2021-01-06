AK Parti Ankara İl Başkanı suç duyurusunda bulundu

AK Parti teşkilatları 81 ilde CHP'li Fikri Sağlar ile açıklamaları nedeniyle darbe imasında bulunan gazeteci Can Ataklı ve emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Ankara Adliyesinde basın açıklaması yaptı. 'Demokrasimize, partimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor ve hukukun bize verdiği hakları kullanarak suç duyurusunda bulunuyoruz' diye konuşan Özcan, AK Parti olarak en büyük gururumuz ve mutluluğumuz bu büyük atılımda milletimizin temsilcisi olarak mücadele safının en önünde yer alıyor olmaktır" dedi.

'CHP FAŞİST YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ'

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Fikri Sağlar'ın açıklamalarına ilişkini "CHP'nin demokrat yaldızı altındaki faşist yüzünü bir kez daha sergilemiştir" dedi.

Özcan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti devleti doğrudan milletin yürüttüğü ve onun temsilcisi olan TBMM'nin yönettiği bir istiklal mücadelesi sonunda kurulmuştur. Temelinde milli iradenin üstünlüğünün olan cumhuriyetimiz, çok partili siyasi sistemle birlikte bu vasfını siyasi alanda da tam manasıyla hayata geçirmeye başlamıştır. Elbette en başından beri her dönemde milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenler olmuştur. Milli irade düşmanlığı kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak karşımıza çıkmıştır. Hepsi de faşizmin en ilkel, en karanlık, en nobran söylemleri ve eylemleriyle millete, milletin değerlerine, tarihine, kültürüne saldıran köhne zihniyetin mensuplarıyla mücadele etmek, kendini bu ülkenin demokrat, yerli ve milli bireyi olarak gören herkesin en başta gelen sorumluluğudur. Yakın tarihte 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar uzanan nice acı hatıraları hala hafızasında canlı olan milletimiz faşist zihniyete karşı gösterdiği ilkeli ve güçlü duruş sayesinde ülkemizin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımının partimiz vasıtasıyla gerçekleştirebilmesini sağlamıştır. AK Parti olarak en büyük gururumuz ve mutluluğumuz bu büyük atılımda milletimizin temsilcisi olarak mücadele safının en önünde yer alıyor olmaktır. Türkiye'nin kalkınma ve demokrasi yolculuğunda kat ettiği mesafedeki başarısı akıl, vicdan ve izan sahibi herkes tarafından takdirle teslim edilmektedir. Bu sayede ekonomiden hak ve özgürlüklere kadar her alanda dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle mukayese edilebilecek bir yere geldiğimizi en iyi milletimiz biliyor. 2023 hedeflerinde somutlaşan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayelerimizi inşallah zaferle neticelendireceğiz. Tabii bu süreçte eski Türkiye'de kaldığını ümit ettiğimiz faşist zihniyetin bulduğu her fırsatta adeta hortlamasının yol açtığı tedirginliğini de hep birlikte yaşıyoruz. Kimi zaman milli iradenin tecelligahı olan Meclis'in mehabetini bozan, kimi zaman medya mecralarını kirleten, kimi zaman eskiden mensubu oldukları kurumların saygınlığına zarar veren bu zihniyet sahipleriyle hukuk önünde hesaplaşmakta kararlıyız. Bu örneklerden biri CHP'nin resmi yayın organı olan bir televizyon kanalında 'başörtülü bir hakimin tarafsız olamayacağını ve adil yargılama yapamayacağını' söyleyen eski Milletvekili ve Bakan Fikri Sağlar'ın ortaya koyduğu tavırdır. Türkiye'nin artık geride bırakmış olması gereken büyük acıların çekildiği ve bedellerin ödendiği bir meseleyi yeniden gündeme getiren bu kişi CHP'nin demokrat yaldızı altındaki faşist yüzünü bir kez daha sergilemiştir. Gazeteci kimliğiyle yaptığı bir sosyal medya paylaşımında ise Can Ataklı, Cumhurbaşkanımızın seçimle gitmeyeceğini, ordunun darbe kabiliyetinin kalmadığını, artık tek ümidin ülkenin halkta öfkeye yol açacak büyük bir felakete uğraması olduğunu söyleyebilecek kadar derin bir sefarete düşmüştür. Darbe ve felaket çığırtkanlığı yapan bu zihniyet, ülkemiz için bizatihi bu tehditlerin kendisi kadar tehlikelidir."

'SÖYLEMLER İYİ NİYETLİ DEĞİL'

Özcan, emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, 27 Mayıs darbesi ile ilgili söylemlerinin iyi niyetli olmadığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Aynı şekilde Genelkurmay eski Başkanlarından İlker Başbuğ'un 27 Mayıs darbesinin şayet rahmetli Menderes erken seçim kararını ilan etseydi olmayabileceği, böyle bir durumda da iktidarın zaten CHP'ye geçeceği yönündeki açıklamaları zihinlerin gerisindeki darbe sevdasını açık etmiştir. Sadece bu üç örnek dahi Türkiye'nin 97 yıllık cumhuriyet tarihinde elde ettiği milli iradenin üstünlüğünü esas alan kazanımları hala hazmedemeyenlerin vesayet ve darbe dönemlerinin özlemiyle yanıp tutuştuğunu göstermeye yeterlidir. Demokrasi tarihimizde siyaset, darbelerle her dönem inkitaya uğratılmıştır. Bugün seçilmişlerin en kritik demokratik mücadele süreci devam ederken bu tür söylemlerin ve yaklaşımların kesinlikle iyi niyetli olmadığı, arkasında farklı ajandaların ve gayelerin bulunduğu tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açıktır. Unutulmamalıdır ki terörle ve her türlü vesayet odağıyla mücadele, demokrasiyi koruma mücadelesidir. Hak ve özgürlük mücadelesinde ülkemizin elde ettiği kazanımlara, vesayetten darbeye, terör örgütlerinin saldırılarından uluslararası tuzaklara kadar nice badireleri göğüsleyerek sahip çıkan milletimizin bu karanlık zihniyete de hak ettiği dersi demokrasi ve hukuk sınırları içinde vereceğinden şüphe duymuyoruz. Türkiye'nin 81 vilayetindeki AK Parti teşkilatları olarak biz de yapılan bu saldırıları demokrasinin kalbi milli iradeye, onun taşıyıcısı siyaset kurumuna ve nihayetinde bizatihi demokrasimize, partimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor ve hukukun bize verdiği hakları kullanarak suç duyurusunda bulunmak suretiyle milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz. Benzer her türlü girişime karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceğimizi de özellikle belirtmek istiyoruz."