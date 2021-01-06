6 şehidimizin katiliydi! Akrep Tepe o haine mezar oldu

Terör örgütü PKK'nın 20 yıldan beri dağ kadrosunda bulunan "Bargiran" kod adlı Hasan Güner, Suriye'de YPG, Sincar'da da sözde YBŞ saflarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükten sonra Kandil'e çağrıldı. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, Pençe-Kaplan Harekâtı başlayınca da eyalet sorumlusu olarak bölgeye gönderildi. 1.5 yıldır devam eden ve şimdiye kadar 117 teröristin etkisiz hale getirildiği sırada, Mehmetçiğe yapılan çok sayıda kanlı saldırıyı planlayan, güvenlik güçlerinin geçiş güzergâhlarına ve patika yollara mayın ve uzaktan kumandalı bomba yerleştiren terörist Güner, bu saldırı girişimlerinden bazılarını da videoya kaydettirdi.Terörist Güner, geçen ağustosta Pirbela bölgesinde bulunan Mehmetçiğe ait üs bölgesine de bir saldırı planladı. Saldırı için görevlendirdiği silahlı terörisleri, Akrep Tepe'de toplayan terörist Güner, "Bu TC askerlerini bu topraklardan defedeceğiz ve mutlaka başaracağız. Başka yolu yok. Uyarılarımı mutlaka dikkate alın. Almazsanız çok büyük acılar yaşayabiliriz. Bu acıyı biz Türk ordusuna yaşatalım. Onları bu topraklardan silelim. Telsizden benim talimatım dışında kimse yerini terk etmesin" diye uyardı. Bu uyarı da örgüt tarafından, saldırıdan sonra, kendi yayın organlarında yayınlanmak üzere videoya alındı.Terörist Güner'in görevlendirdiği, 5'i kadın 13 terörist, geçen 8 Ağustos'ta üs bölgesine saldırı için harekete geçti. Ancak Mehmetçiğin yerel unsurlar ve İnsansız Hava Araçları başta olmak üzere yürüttüğü keşif, dinleme ve gözetleme faaliyeti sırasında, üs bölgesi yakınlarında fark edilen 13 terörist, düzenlenen hava harekâtıyla, saldırıyı gerçekleştiremeden öldürüldü. Ardından terörist Güner'in izini süren güvenlik güçleri, Akrep Tepe'de olduğunu tespit etti. 20 Ağustos günü düzenlenen nokta hava harekâtıyla da terörist Güner, etkisiz hale getirildi.Saldırıyı gerçekleştiremeyen ve hem sözde eyalet sorumlusunu, hem de 13 üyesini kaybeden PKK, Hasan Güner'in öldürüldüğünü, 5 ay sonra önceki gün açıklayabildi. Saldırıdan sonra yayınlanması planlanan, Hasan Güner'in Akrep Tepe'deki konuşması da 5 ay sonra örgüt yayın organında yayınlanabildi. "TC askerlerini bu topraklardan defedeceğiz" dediği tepede öldürülen Güner, Haftanin bölgesi içinde yer alan Teğmen Yunus Gül, Astsubay Ethem Demirci, Uzman Çavuşlar Süleyman Ural, Serdar Temelli, Ertuğrul Köse ve Ömer Kahya'nın şehit olduğu, Konferans, Partizan ve Akrep tepeleri ile Mervanis bölgelerinde güvenlik güçlerine yönelik silahlı, roketli, havan ve uzaktan kumandalı bombalı saldırıları planlamış ve bizzat katılmıştı.