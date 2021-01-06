Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Annelerin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Annelerin oturma eylemine bir aile daha katıldı

'da, terör örgütü tarafından kandırılıp dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere, evlat nöbetinin 492’inci gününde, bir aile daha katıldı. Şu ana kadar 20 ailenin evladına kavuştuğu eylemde aile sayısı 184'e yükseldi. ’tan gelerek eyleme katılan Zeki Parlak, kardeşinin inşaatlarda çalışırken kandırılıp dağa kaçırıldığını söyledi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 6.1.2021 13:29 ABONE OL
Annelerin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Terör örgütü tarafından kaçırılan evlatları için Diyarbakır'da, oturma eylemi yapan annelere katılım sürüyor.

Oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtaran anne Hacire Akar'ın çağrısı üzerine 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Eylemin 492'inci gününde bir aile daha oturma eylemine katıldı. İstanbul'dan, 16 yaşında kandırılarak dağa kaçırılan kardeşi Hakan için Kars'ın Kağızman ilçesinden gelen ağabey Zeki Parlak, oturma eylemine katıldı.

Kardeşi Hakan'ın İstanbul'da inşaatta çalışırken kandırılarak dağa kaçırıldığını ifade ederek, annesinin hasta olması olmasından dolayı eyleme kendisinin katıldığını söyledi. Kardeşine kaçıp güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Zeki Parlak, "Daha önce eyleme katılmayı çok istiyordum ama imkânlarım el vermiyordu. Bugün nasip oldu, geldim. Kardeşimin gelip teslim olmasını istiyorum. Kardeşimi HDP ve PKK'dan istiyorum. Kardeşim daha çocuktu. 16 yaşında kandırılarak dağa gönderildi. Kardeşim PKK'dan kurtarana kadar eylemi sonuna kadar sürdüreceğim. Annelerimizle birlikte evlatlarımız için direneceğiz. Kardeşim beni duyabiliyorsa görebiliyorsa, bir an önce gelip adalete teslim olmasını istiyorum" diye konuştu.

Öte yandan, eylem başladığından bugüne kadar terör örgütü PKK'dan kaçan 20 örgüt mensubu ailesine kavuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Annelerin oturma eylemine bir aile daha katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA