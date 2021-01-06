Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: İmzalar atıldı! Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinde kritik anlaşma...

Görüşmelerimizin ana gündem maddelerinden biri de terörle mücadele, askeri ve savunma alanlarındaki işbirliğimizdir. FETÖ'nün her iki ülke açısından tehdit oluşturduğunu Arnavutluk makamlarınla hemfikiriz. Bu vesile ile Türkiye başta Türkiye Maarif Vakfı olmak üzere ilgili tüm kurumlarıyla Arnavutluk'un yanındadır. Maarif Vakfı olarak devralınan Tiran'daki üniversitenin yarın İTÜ ile sayın Başbakanın rektörle bir araya gelmek suretiyle adımı da atılacaktır. Şu anda İTÜ'de 100 civarında Arnavut evladımız eğitim öğretim görüyorlar.

Eğitim-öğretimle Türkiye-Arnavutluk arasında çok güçlü adım atılmış oluyor. Arnavutluk'ta gerçekleştirilecek genel seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

'İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER İÇİN YENİ BİR SAYFA'

Arnavut başbakanı Rama ise şunları söyledi:

Şunu tespit ettik, güçlü bir irade gördük. İki iki ülke arasındaki ilişkiler için yeni bir sayfa imkanını gördük. Sayın Cumhurbaşkanı size müteşekkirim. Biraz önce yaptığımız başa baş görüşmeler ve çok kıymetli zamanını bizim heyetimize ayırdığı için. Birçok konu ele aldık.

Türk halkına müteşekkirlik duygularımı ifade etmek istiyorum. Depremden etkilenen aileler için yapılan yardımlar için. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem ulusal anlamda hem küresel anlamda Arnavutluk'ta yeni inşa sürecine dahil oldu, bu sürece başkalarının da katılmasını sağladı.

Arnavut depremzedeler için kayda değer bir tutar taahhüt edildi. Dost ülke ve sayın Erdoğan'ın şahsı tarafından ilan edilen dayanışma her zaman olmuştur. Bu sadece bizim sıkıntıda olduğumuz zamanlarda değil. Korona sürecinde de sayın Cumhurbaşkanı Arnavutluk'un yanında durdular. Türkiye'den gelen sağlık yardımları çok anlamlıdır bizim için. Bugün görüştüğümüz konulardan bir tanesi de yakın işbirliğiydi. Özellikle korona mücadelede yanımızda olması, hiçbir şeyi esirgemeden yardımda bulunmuştur.