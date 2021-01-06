Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan HÜDAPAR Genel Başkanı Sağlam'a taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan HÜDAPAR Genel Başkanı Sağlam'a taziye telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı , (HÜDAPAR) Genel Başkanı 'ı, ablası 'ın vefatı dolayısıyla arayarak taziye dileklerini iletti.

AA
Giriş Tarihi: 6.1.2021 23:01 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan HÜDAPAR Genel Başkanı Sağlam'a taziye telefonu

HÜDAPAR Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören ablası Naciye Sağlam'ın (62) vefatı dolayısıyla Genel Başkan Sağlam'ı telefonla arayarak taziye dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlam'a derin üzüntülerini dile getirerek merhumeye Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diledi.

Sağlam ise taziye dileklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Öte yandan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de telefonla Sağlam'ı arayarak taziye dileklerini ilettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan HÜDAPAR Genel Başkanı Sağlam'a taziye telefonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA