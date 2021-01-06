Boğaziçi provokasyonunda dikkat çeken detay: Rektörü istemiyoruz diyenlerden yalnızca 1'i üniversiteden

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması ile başlayan provokasyon devam ederken, "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Özel Harekat polislerinin desteğiyle sabah erken saatlerde önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Şişli ve Maltepe'de belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, Şişli'de bir kişiyi gözaltına aldı. Dün gerçekleştirilen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların sayısı 36'ya yükselirken, şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Öte yandan gözaltına alınanlardan gözaltına alınanlardan sadece birisinin Boğaziçi üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilirken 23'ünün İstanbul Üniversitesi, 3'ünün Mimar Sinan Üniversitesi, 3'ünün açık lise öğrencisi, 2'sinin Açık Öğretim Öğrencisi 1'nin Marmara Üniversitesi, öğrencisi, 1'nin Atatürk Üniversitesi, 1'nin Ege üniversitesi ve 1'nin de Okan Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi. Gözaltındaki İstanbul üniversitesi öğrencilerinden 4'ünün Terör Propagandası kaydı olduğu ve 1 öğrencinin ise DHKP-C üyeliğinden kaydının olduğu öğrenildi.