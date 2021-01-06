Bu nasıl hakim? AK Partili vekile köpek diyen kadına beraat verdi, yetmezmiş gibi kendi kararına erişim engeli istedi!

Menşure Sütlüeroğlu isimli vatandaş 2019 yılında sosyal medya hesabından, Ak Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın İBB iştiraki Metro İstanbul A.Ş.'den maaş aldığına ilişkin bir paylamışın altına, "AKP'den sen para aldın, yalloz, köpek gibi havlayan narin dili dibine giriyor" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Sütlüeroğlu hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2019 yılında yaptığı paylaşım üzerine soruşturma başlatıldı. Şüpheli hakkında "hakaret" suçu kapsamında İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Sütlüeroğlu savunmasında, adına açılmış başka bir sosyal medya hesabından paylaşımın yapıldığını, kendisinin böyle bir paylaşımda bulunmadığını belirterek, kendi sosyal medya hesabını mahkemeye sundu. Yapılan incelemelerde hakaret paylaşımın Sütlüeroğlu'nun hesabından yapıldığı tespit edildi.

HAKARET UNSURU YOKMUŞ

İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Özlem Yayla, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı yönünde bir değerlendirmeyle, sanık Menşure Sütlüeroğlu hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme, "köpek gibi havlayanların dili dibine giriyor' şeklindeki sözlerin, hakaret unsuru taşımadığı yönünde skandal bir değerlendirme yaptı. Kararda, köpeklerin havlayarak kendilerini ifade ettikleri, bir insana aslan, kaplan dendiğinde hakaret iddiasının mevcut olmadığı, köpeklerin de diğer hayvanlardan farkı bulunmadığı, insanların sevimli dostları olduğu ifade edildi.

FOTO: Hakim Özlem Yayla

KÖPEK DEMEK HAKARET SAYILMAZMIŞ



Kararda, 'köpek' demenin hakaret kabul edilmesi halinde köpeklere de hakaret edilmiş olabileceği gibi skandal bir ifade de kullanılırken, Kavakcı'nın onur, şeref ve haysiyetini rencide edici nitelikte olmayıp, argo, kaba söz ve hitap tarzı olarak değerlendirilmesi gerektiği değerlendirmesi yapıldı.

"RENCİDE EDECEK BOYUTTA DEĞİL"



Kararda, 'Yalloz' kelimesinin kelime anlamı olarak, 'yersiz yurtsuz, serseri, parasız, iki yüzlü dalkavuk' anlamına geldiği ifade edildi. Mahkeme kararında şüphelinin argo nitelikli sözlerinin, Kavakcı'nın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı yönünde değerlendirmede bulundu.

Mahkeme kararında şüphelinin argo nitelikli sözlerinin, Kavakcı'nın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı yönünde değerlendirmede bulundu.

'KÖPEK' DEMEK SUÇ DEĞİL DEMİŞTİ KENDİ VERDİĞİ KARARA ERİŞİM ENGELİ İSTEDİ



Ak Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'a 'yalloz, köpek' gibi ifadelerle hakaret eden sanığa beraat kararı veren İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Özlem Yayla'dan şaşırtan bir hamle geldi. Yayla, kendi yazdığı karara ilişkin içeriklerin yer aldığı habere kendi çalıştığı mahkemede erişimin engellenmesini istedi. Talebi değerlendiren İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği de, Yayla'nın talebini yerinde görerek habere erişimin engellenmesine karar verdi.



AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'a 'yalloz, köpek' gibi kelimeler kullanması nedeniyle hakkında "hakaret" suçundan dava açılan Menşure Sütlüeroğlu hakkında skandal şekilde beraat kararı verildi.

İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Özlem Yayla'nın verdiği skandal kararda bu sözlerin, Kavakcı'nın onur, şeref ve haysitetini rencide edici nitelikte olmayıp, argo, kaba söz ve hitap tarzı olarak değerlendirilmesi gerektiği anlatıldı.

SKANDAL KARARA ERİŞİM ENGELİ İSTEDİ



Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'a 'yalloz, köpek' gibi kelimeler kullanan sanığa beraat kararı veren İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Hakimi Özlem Yayla, kendi verdiği kararın duyurulduğu habere erişimin engellenmesi talebiyle İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Hakimin kendi çalıştığı adliyede böyle bir talepte bulunması şaşırtıcı bulundu.

RAVZA KAVAKCI TEPKİ GÖSTERDİ



Ravza Kavakcı Kan, söz konusu karara ilişkin ifadeleri sosyal medya hesabından paylaşarak skandal karara tepki gösterdi.

Kavakcı'nın açıklamaları şu şekilde: