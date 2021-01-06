Çakmak görünümlü tabancayla soygun! Diş hekimini ellerini ve ayaklarını bağlayıp gasp ettiler

Ankara'da yüzlerine maske giyerek çakmak görünümlü tabancayla girdikleri muayenehanede diş hekiminin ellerini ve ayaklarını bağlayarak cebindeki paraları alan iki soyguncu daha sonra kuyumcuyu soymaya çalıştı. Biber gazı ile kuyumcuyu etkisiz hale getirmeye çalışan ancak başarılı olamayan soyguncular, 175 güvenlik kamerasının 263 saatlik görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı.



Ankara Yenimahalle İlçesi'ndeki özel bir diş hekimliği muayenehanesine gelen H.K. ile S.E., silah doğurttukları diş hekimini etkisiz hale getirdi. Zanlılar, diş hekiminin ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını da bantladı. Hekimin üzerinde bulunan paraları gasp eden zanlılar, internet bankacılığı yoluyla kendilerine para aktarmaya çalıştılarsa da başarılı olamayınca kaçtı.





KUYUMCUYU BİBER GAZI İLE ETKİSİZ HALE GETİRMEYE ÇALIŞTILAR



Zanlıların bir diğer adresi ise, Keçiören İlçesi'nde bulunan kuyumcu dükkanı oldu. Zanlılardan H.K. kuyumcunun yolunu tutarken arkadaşı S.E. ise herhangi bir durumda haber vermek için yakın bir konumda bekledi. Tanınmamak için kafasına bere, yüzüne maske ve ellerine de eldiven giyen H.K., kuyumcuya girdi. Kuyumcuya çeyrek altın bozdurmak istediğini söyleyen H.K., kuyumcunun da boşluğundan yararlanarak biber gazı sıktı. Biber gazından etkilenen kuyumcu, kendini tezgahın altına atarak kasada bulunan silahını almaya çalıştı. Bunu fark eden soygunculardan H.K., yanında getirdiği beysbol sobası ile kuyumcunun başına doğru vurmaya başladı. Kendini korumaya çalışan kuyumcu, kasadan aldığı silah ile kaçan zanlıların arkasından koştu ancak yakalayamadı.



175 ADET KAMERANIN 263 SAATİ SANİYE SANİYE İNCELENDİ



Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde gerçekleştirilen 'Nitelikli Yağma, Kasten Yaralama' olayları ile ilgili soruşturma başlattı. İki olayı da derinlemesine inceleyen ekipler, çok sayıda ev, işyeri ve MOBESE'ye ait 175 kameranın 263 saatlik görüntüleri saniye saniye inceledi. Polis, zanlıların olay yerine nasıl geldiğini hangi güzergah ve taşıtları kullandıklarını, olayı gerçekleştirdikten sonra ise, nasıl hareket ettiklerini tek tek tespit etti.





ELBİSELERİ ELE VERDİ



Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışmasını tamamlamasının ardından zanlıların yaşadığı mahalleyi tespit etti Suç kaydı bulunan şüphelileri tek tek inceleyen polis, zanlıların olay günü giydiği elbiselerden yola çıkarak iki şüphelinin de adresini tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından H.K. ve S.E.'nin evine şafak vakti operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, soyguncuların olay sonrası kaçış planlarını yaptıkları not kağıtları bulundu. Şüphelilerin olaylarda kullanmış olduğu silah görünümlü çakmak ve beysbol sopası da ele geçirildi. Çok sayıda suç kayıtları bulunan iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.