CHP'de son dakika şoku! PKK'lı görüntüleri ortaya çıktı

SABAH, CHP'de ortalığı karıştıracak bir son dakika skandalını daha ortaya çıkardı. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı soruşturmada flaş detaylar ortaya çıktı. Yavuz'un terör örgütü PKK'nın kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım'da HDP'li bazı ilçe yöneticileriyle birlikte örgütün sözde bayrağı ve yöneticilerinin fotoğrafının önünde poz verdiği belirlendi.

Cihan Yavuz ve diğer şüphelilerden ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki inceleme tamamlandı. İşte şoke eden gelişme ve fotoğraflar;