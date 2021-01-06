Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? 2021 ilk Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında toplanan Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı hafta ortasına gelinmesi ile birlikte önem kazanıyor. Son yapılan toplantı kararlarında okulların açılış tarihinin uzatıldığı belirtilmişti. Bu hafta için ise kritik toplantı tarihi bekleniyor. Peki; Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bu haftanın Kabine Toplantısı tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır. Son toplantı ise 28 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirildi.