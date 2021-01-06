Hayali görüşme için "Rantı kestiğim için bana saldırıyorlar" dedi

Manisa'nın CHP'li Alaşehir İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, telefonu çaldıktan sonra telefonu açmadan karşısında muhtar varmış gibi hayali bir görüşme gerçekleştirmiş ve olmayan telefon konuşmasında projelerini anlatmış ve bunu sosyal medyadan paylaşmıştı. Gerçekleşmeyen görüşme sosyal medyada alay edilerek gündem olmuştu.

"RANTÇILAR SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BANA SALDIRIYOR"

Ahmet Öküzcüoğlu, hayali görüşmeyle ilgili olarak, "Sosyal medyadan bana saldırıyorlar" diyerek Facebook'ta bir yayın gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 dakika süren açıklamada iki yıl içerisinde belediyede yaptığı faaliyetleri anlatan Öküzcüoğlu, sosyal medyada paylaşımlarla ilgili "Rantçıların ekmek kapıları kapandığı için sosyal medya üzerinden bana saldırıyorlar" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada bu açıklaması yine gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Öküzcüoğlu, "Bir yol hikâyesi" başlıklı bir video çekmiş, yolculuk esnasında telefonu çalan Öküzcüoğlu, telefonu kulağına götürerek, "Alo, buyurun muhtarım" dediği duyulmuştu. Sonra ise karşısındaki muhtara projelerini anlatmaya başlamıştı. Ancak bu video sosyal medyaya yansıdığında ilginç bir detay dikkatlerden kaçmamıştı. Öküzcüoğlu'nun telefonu çaldıktan sonra telefonu açmadan bu görüştürmeyi gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.