İBB'den lüks araç kiralaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, 2021 yılı için muhtelif araç kiralama ihaleleri açtı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açılan ihalede bu kapsamda 750 adet araç kiralaması yapacağını duyurdu.

İSKİ'nin alacağı 750 araçtan 367 adedi ise binek araç olarak istendi. İSKİ istediği araçlardan 259 adet BB VAN tip araç, 34 adet arazi tip araç, 38 adet Pick-Up tipi, 48 adet çift kabin kamyonet, 2 adet 16+1 minibüs, 2 adet 5+1 combivan tipi araç kiralaması yapacak. En az 2019 model olması istenen araçların teknik özelliklerinde ise şunlar istendi:

*Euro Dizel yakıt

*Vites kutusu otomatik ya da yarı otomatik

*Hız sabitleme sistemi

*Yokuş kalkış desteği

*Anti Blokaj Fren Sistemi, Anti Patinaj Sistemi, Elektronik Stabilizasyon Programı

*Geri dönüş kamerası

*Yağmur sensörü

*Elektronik ayarlanabilir dikiz aynaları

*1450-1600 cc arasında motor hacmi

ISITMALI KOLTUK ÖZELLİĞİ

Yolsuzluk ve usulsüzlüklerle çalkalanan BELTUR da 31 adet araç kiralaması yapacağını duyururken CHP Bağcılar İlçe Başkanlığı yönetimi üyesi ilkokul mezunu Hasan Kızılboğa'nın yönetim kurulunda olduğu İmar A.Ş. ise 24 adet araç kiralama ihalesi açtı. İstenilen araçların özellikleri ise dikkat çekti. İşte kiralanmak istenen araçlardaki özellikler:

*2020 model, "0" km,

*Binek Sedan,

*Dizel, Motor Hacmi Asgari 1968 cc, Motor Gücü Asgari 150 ps, Tork Değeri Asgari 340

*Çift Kavramalı Otomatik Vites, Immobilizer, Tam Otomatik Klima, Yol Bilgisayarı, Ön ve Arka Park Sensörü, Geri Görüş Kamerası, Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS), Elektronik Fren Güç Dağılımı (EBD)

*Motor Çekiş Kontrol Sistemi (MSR), Elektronik Patinaj Önleme Sistemi (ASR), Elektronik Denge Programı (ESP), Yokuş Kalkış Desteği, Adaptif Şasi Kontrolü, Hız Sabitleyici, Start-Stop Sistemi

*Anahtarsız Giriş Sistemi, Karartılmış Arka ve Arka Yan Camlar, Elektrikli Isıtmalı ve Otomatik Katlanabilen Yan Aynalar, Led Gündüz Farları, Led Arka Farları, Adaptif Aydınlatma Sistemi (AFS)

*Sürücü, Yolcu ve Yan Hava Yastıkları, Elektrikli Arka Cam Perdesi

*USB-Bluetooth, Radyo, Medya Oynatıcı, Navigasyon Sistemi

*Deri Döşeme ve Isıtmalı Ön Koltuklar, Açılır Tavan (Sunroof), Siyah Renk

*Station Wagon

*Otomatik kararan iç dikiz aynası