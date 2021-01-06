Kadın vekile küfür cezasız kaldı

AK Parti Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'a 'yalloz, köpek' gibi kelimeler kullandığı için yargılanan Menşure Sütlüeroğlu skandal bir kararla beraat etti. Sütlüeroğlu, 2019'da Kan'ın İBB iştiraki Metro İstanbul A.Ş.'den maaş aldığına ilişkin bir paylaşımın altına "AKP'den sen para aldın, yalloz, köpek gibi havlayan narin dili dibine giriyor" diye yazmıştı. İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi sanığın beraatine karar verdi. Kararda, köpeklerin havlayarak kendilerini ifade ettiği, köpek demenin hakaret kabul edilmesi halinde köpeklere de hakaret edilmiş olunacağı, yalloz kelimesinin "yersiz yurtsuz, serseri, parasız, ikiyüzlü dalkavuk" anlamına geldiği belirtilerek hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.