Maskeler indi, sigara içildi! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Görüntülerde, eylemcilerin sigara içmesi, yürürken maskeleri indirmesi, sosyal mesafeyi hiçe sayması dikkat çekti. Kalabalık gruplar halinde Kadıköy'e geçmek için bir de vapura binen eylemciler orada seyahat etmek isteyen vatandaşların da sağlığını hiçe saydı.

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