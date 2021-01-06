Maskeler indi, sigara içildi! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni atanan Rektör Melih Bulu'yu bahane ederek provokasyona soyunan eylemciler, Bebek'ten Beşiktaş'a oradan Kadıköy'e bir yürüyüş gerçekleştirdi.
Yürüyüş sırasında sosyal mesafeyi hiçe sayan eylemciler, maskelerini indirerek bir de sigara içti. Aylardır alınan tedbirlere adeta balta vuran eylemciler binlerce kişinin canına mal olan Koronavirüs'e davetiye çıkardı.
Görüntülerde, eylemcilerin sigara içmesi, yürürken maskeleri indirmesi, sosyal mesafeyi hiçe sayması dikkat çekti. Kalabalık gruplar halinde Kadıköy'e geçmek için bir de vapura binen eylemciler orada seyahat etmek isteyen vatandaşların da sağlığını hiçe saydı.
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