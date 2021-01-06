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Maskeler indi, sigara içildi! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

’ne yeni atanan Rektör ’yu bahane ederek provokasyona soyunan eylemciler sosyal mesafeyi hiçe saydı. Bebek’ten Beşiktaş’a oradan ’e yürüyen eylemciler maskeleri açtı, sigara içti. Görüntüler aylardır alınan tedbirlerin nasıl hiçe sayıldığını gösterdi.

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Giriş Tarihi: 6.1.2021 17:22 ABONE OL
Maskeler indi, sigara içildi! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni atanan Rektör Melih Bulu'yu bahane ederek provokasyona soyunan eylemciler, Bebek'ten Beşiktaş'a oradan Kadıköy'e bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş sırasında sosyal mesafeyi hiçe sayan eylemciler, maskelerini indirerek bir de sigara içti. Aylardır alınan tedbirlere adeta balta vuran eylemciler binlerce kişinin canına mal olan Koronavirüs'e davetiye çıkardı.

Görüntülerde, eylemcilerin sigara içmesi, yürürken maskeleri indirmesi, sosyal mesafeyi hiçe sayması dikkat çekti. Kalabalık gruplar halinde Kadıköy'e geçmek için bir de vapura binen eylemciler orada seyahat etmek isteyen vatandaşların da sağlığını hiçe saydı.

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Maskeler indi, sigara içildi! Sosyal mesafe hiçe sayıldı
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