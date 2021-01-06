Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız hakim karşısında

TSK'daki köstebek astsubayın Türk ordusunun Suriye ve Libya'daki harekâtlarına yönelik "çok gizli" bilgileri sızdırdığı ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi.

'Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme' suçundan ek bir iddianame hazırlanırken mahkemede mevcut dava ile birleştirilmesine karar verildi.

Birleşen iddianameye yönelik savunması sorulan Erdal Baran, tutuklanmadan önceki görevi kapsamında iddianamede adı geçen suçlamalara yönelik bilgileri temin etmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Bilgilerin açık kaynaklarda olduğunu ve bilgi sızdırdığı iddiasını reddettiğini belirterek, , "28 yıldır görevimi layıkıyla yaptım. Benden ne casus olur ne de vatan haini" dedi. Sanık Müyesser Yıldız, gazeteciliğin temelinde bilgi temin etmek olduğunu söyleyerek, "Erdal Baran'dan herhangi bir bilgi almadım. Yaptığımız konuşmada Libya'da görevli olan komutanın kim olduğunu konuştuk ama bu zaten biliniyordu" dedi.

Yıldız, Libya'daki komutanın görev değişiminden sonra yerine gelen komutanın da kim olduğunu bildiğini ancak bunu yazmadığını söyledi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti tarafından suç vasfının değişme ihtimali karşısında sanıklardan 'Yasaklanan bilgileri temin' ve 'Yasaklanan bilgileri açıklama' suçlarından ek savunmaları soruldu. Sanık ve sanık avukatları süre talebinde bulundu. Soruşturmanın başlamasını sağlayan ihbarcının açık kimlik bilgilerinin temin edilip edilmediğine dair önceki celse yazılan müzekkere cevabının beklenilmesine ve Baran'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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