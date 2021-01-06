Sağlık çalışanlarına saldırıda sanıklar hakim karşısına çıktı

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz Eylül ayında sağlık personellerinin kendilerini korumak için kapıyı zorla tuttukları olaya ilişkin 5 sanık hakim karşısına çıktı. Tutuksuz iki sanık savcılık itirazı üzerine tutuklandıktan sonra hakim karşısına çıktı. Sağlık çalışanlarının şikayetçi olmadığı sanıklar "konutu terk etmeme" ve adli kontrol cezası ile serbest bırakıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir berberde meydana gelen olayda, tartıştığı E.K. tarafından silahla vurularak ağır yaralanan A.Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Ağır yaralı olarak acil servise alınan A.Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, durumu öğrenen yakınları ise hastaneye gelerek sağlık çalışanlarına zor anlar yaşatmıştı. Bir sağlık çalışanı tarafından çekilen görüntüler ise sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler Fırat Öztaş, Soykan Kamay ve Muhammed Devran Özel'in 'Kamu malına zarar vermek' ve 'Sağlık personeline görevi yaptırmamak için direnmek' suçlarından 8 yıl 6'şar aya, Yasin Özel ve Mehmet Sadik Özel'in ise 'Sağlık personeline görevi yaptırmamak için direnmek' suçundan 4 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

MAHKEME ÖNCESİ TUTUKLANDILAR



Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan itiraz sonucunda tutuksuz sanıklar Soykan Kamay ve Muhammed Devran Özel, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşına çıkan 5 sanık kimlik tespiti ve iddianameni özetinin okunmasının ardından savunma yaptı.



Muhammed Devran Özel savunmasında, "Bize hastanede yaşıyor dediler, 10 dakika sonra öldü dediler, aile fertlerinden hamile olan eşi koridorda bayılmıştı, abimi kaybetmenin şokuyla kendimi kaybettim ama atılı suçları işlemedim" dedi. Sanık Soykan Kamay ise, "Ben herhangi bir şekilde kimseye küfür etmedim, tehdit etmedim, ailesini öyle görünce, çocuğunu ve eşini öyle görünce kapıya vurdum, ancak bunu başkalarına art niyet şeklinde değil acımdan dolayı vurdum, herhangi bir şekilde direnmem söz konusu değildir" diye konuştu.

MAĞDURLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI



Mahkemede mağdır olarak katılan 9 kişi şikayetçi olmadıklarını ifade etti. Diğer sanıklarda görevini yapmaya çalışan kamu personeline karşı bilerek ve isteyerek bir saldırıda bulunmadıklarını, kamu malına verdiklerini zararları da karşılamak istediklerini belirtti. Avukatların beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Kamay ve Özel'in "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.