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Silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 gözaltı

'da jandarma ekiplerince düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 6.1.2021 19:14 ABONE OL
Silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 gözaltı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.O. ve F.K'nin Aydın'dan getirdikleri kurusıkı tabancalara Kavaklıdere ilçesinde namlu yaptıracakları bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, C.O. F.K. O.C. ile A.K'yi Çavdır Mahallesi'nde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramada, 2'sine namlu yapılmış 7 kurusıkı tabanca, 33 namlu yapmada kullanılan malzeme, 4 ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait fişek ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 gözaltı
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