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Son dakika: Başbakanı'nın 'Çok iddialı bir süre' sözlerine Başkan Erdoğan'dan bomba yanıt!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Rama, Türkiye'nin Arnavutluk'ta 3 ayda tamamlayacağı hastaneyle ilgili olarak 'Bahse girmiyorum ama çok kısa ve iddialı bir süre' dedi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan'ın İstanbul Yeşilköy ve bölge hastanelerinin inşa edilme sürelerini örnek göstererek 'Bizim için leblebi-çekirdek' demesi toplantıya damgasını vurdu.

Giriş Tarihi: 6.1.2021 20:43 ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısında konuştu. Toplantıya Başbakan Edi Rama ve Başkan Erdoğan arasında geçen ilginç diyalog damga vurdu

Başkan Erdoğan, konuşmasında, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine ilişkin, FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Arnavutluk'ta altyapı ve turizm alanlarında yatırımları artırmayı planlıyoruz. Ekonomik iş birliğimizi yeni boyuta taşımayı öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin desteğiyle Arnavutluk'ta bir hastane inşa edileceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak." şeklinde konuştu.

"BİZİM İÇİN LEBLEBİ ÇEKİRDEK"

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da Türkiye'nin Arnavutluk'ta 3 ay içerisinde tamamlayacağını taahhüt ettiği hastane için 'bahse değer' olduğu nitelemesini yaparak 'çok kısa bir süre' diye hayranlığını dile getirdi.

Bu sözler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şöyle konuştu: Sayın Başbakana teşekkür ediyorum. İstanbul'da Yeşilköy Havalimanı'nda, Sancaktepe'de 1008'er odalı iki tane hastaneyi 2 ayda yaptık. Bu ise 150 odalı olacağı için 3 ay dedik, bu leblebi çekirdek.

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Son dakika: Arnavutluk Başbakanı'nın 'Çok iddialı bir süre' sözlerine Başkan Erdoğan'dan bomba yanıt!
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