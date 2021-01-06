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: kapısına kelepçe takılması ile ilgili flaş gelişme

haberi: 'nde rektör ataması sonrası başlayan provokasyonlar sırasında, Güney Kampüs'ün kapısına bir polis tarafından kelepçe takılmıştı. Olay ile ilgili harekete geçildi, inceleme başlatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 6.1.2021 11:22 Son Güncelleme: 6.1.2021 11:53 ABONE OL
Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi kapısına kelepçe takılması ile ilgili flaş gelişme

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs ana giriş kapısı önünde yapılan eylem sırasında demir sürgülü kapıya kelepçe takılması ile ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan ilk incelemede kelepçenin üniversite güvenlik görevlililerine ait olduğu ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru tarafından takıldığı öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde olaylı protestolar sırasında güney kampüs ana girişindeki demir sürgülü kapıya takılan kelepçeyle ilgili inceleme başlatıldı. Edinilen bilgilere göre kelepçenin üniversitenin özel güvenlik görevlilerine ait olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemede kelepçenin kapıya Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru tarafından takıldığı belirlendi.

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Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi kapısına kelepçe takılması ile ilgili flaş gelişme
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