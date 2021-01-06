Son dakika: FETÖ'den sonra PKK'nın toplantısına da katıldı! HDP'li Ömer Gergerlioğlu'ndan yeni skandal

ANKARA BAROSU KAYDINI SİLMEMİŞ

Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasına rağmen Hasan Anlar'ın Ankara Barosu'ndaki kaydının aktif olduğu da ortaya çıktı. Ankara Barosu'nun 2 yıldan fazla ceza alan Anlar'ın üyeliğini iptal etmeyerek Avukatlık Yasası'nı çiğnediği belirtildi.

HEPSİ ORADAYDI

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu; daha önce de ABD merkezli AST isimli bir kanalda, FETÖ üyeleriyle bir araya gelmişti. Geçtiğimiz ay gerçekleşen çevrimiçi toplantıda, FETÖ elebaşı Gülen'in "manevi oğlu" basketbolcu Enes Kanter, FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman'ın eski yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici, FETÖ'nün medya yapılanması davasında yargılanan Arzu Yıldız gibi firari isimler bulundu.