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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı duyurdu! 'de 6 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika 'de 6 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

Giriş Tarihi: 6.1.2021 19:21 Son Güncelleme: 6.1.2021 20:29 ABONE OL
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Türkiye'de 6 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 6 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 6 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

6 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ

VAKA SAYISI:13.830
HASTA SAYISI: 1.458
VEFAT SAYISI: 191
İYİLEŞEN SAYISI:8.702

SAĞLIK BAKANI KOCA:

Bugün tespit edilen 1.458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız.

Türkiye'de 6 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum | Video

DÜNKÜ VERİLER

VAKA SAYISI:14.393
HASTA SAYISI: 1.377
VEFAT SAYISI: 194
İYİLEŞEN SAYISI:8.908

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:
'Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz'

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Türkiye'de 6 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum
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