SON DAKİKA HABERLER: Türk sağlık sistemi harekete geçti! Korona sonrası bu tedavi uygulanacak





HASTALIĞIN AĞIR SEYRİ PROGRAMIN GELİŞİMİNDE ETKİLİ OLDU



"BUGÜNE kadar Ethica İncirli Hastane'mizin sadece Yoğun Bakım Ünitesi'nde yüzden fazla hastayı tedavi ettik" diyen Akdoğan, eylül ayından önce yoğun bakım ünitesine yatırılan hastaların yüzde 70-80'inin iyileştiği bilgisini verdi. Akdoğan, "Ancak ekim ayından itibaren bu oran yüzde 10'lara kadar düştü. Hastalığın bu kadar ağır seyredebilmesi ve komplikasyonların sıklaşması nedeniyle Post-Covid wellness ve detoks programını geliştirdik" ifadelerini kullandı.