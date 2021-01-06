SON DAKİKA: Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor ve bitiyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberleri... Ülke genelinde hafta içi ve hafta sonu olmak üzere uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması sürüyor. Bilindiği gibi, hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise kesintisiz bir şekilde kısıtlama var. Bu yönde, hafta içinde akşam saatlerine doğru sokağa çıkma yasağı saatleri ve diğer bilgiler de öğrenilmeye çalışılıyor. Market ihtiyacından diğer ihtiyaçlara kadar, son anda bir sıkıntı ile karşılaşmak istemeyenler, 'Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor?' sorusuna yanıt arıyor.

6 OCAK BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından kısıtlamaya yönelik genelge yayınlanırken hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri de paylaşıldı. Peki, 6 Ocak 2021 bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman kalkacak?

Son dakika detayları şu şekilde;