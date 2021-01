Son dakika: İstanbul Valiliği Boğaziçi Üniversitesi'nde gösteri yapılmasını yasakladı

Son dakika haberi: Boğaziçi Üniversitesi Giriş Kapısı önünde rektör atamasına karşı 3 gün önce yapılan protesto gösterileri sırasında marjinal sol örgütü DHKP-C marşları söyleyip ardından 'Katil polis' sloganları atan eylemciler, polise mukavemet gösterdi. Gösteri sırasında şiddet olayına karıştığı tespit edilen 28 şüpheliden 22'si 13 ilçede yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alındı. Sadece 4 kişinin Boğaziçi Üniversitesi olduğu tespit edilen şahıslardan DHKP-C ve MLKP başta olmak üzere terör örgütleriyle iltiksatlı olduğu ortaya çıktı.

Marjinal Sol terör örgütleri sempatizanları tarafından provoke edilmek istenen protesto gösterisinden sonra bazı sivil toplum kuruluşları ve dernekler de olayı kaşırcasına dün eylem çağrısında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açılamada bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapılmak istendiğine değindi.

2 İLÇEDE YASAK

'SUÇ TEŞKİL EDECEK DAVRANIŞTAN ÇEKİNELİM'

Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada şunlara vurgu yaptı: Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır. Değerli hemşehrilerim, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz; konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır. Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır. Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz; her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir.