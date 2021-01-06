Son dakika: İstanbul Valiliği'nin açıklaması sonrası önlemler üst seviyede! Boğaziçi'nde sessizlik hakim

BÖLGEDE SESSİZLİK HAKİM

Polis güvenlik önlemleri alırken, sık sık arbede yaşandı. Bugün İstanbul Valiliği, Beşiktaş ve Sarıyer'de gösteri ve yürüyüş etkinliklerinin tamamını yasakladı. Gelişmenin ardından polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şu ana kadar bir taşkınlık yaşanmazken, üniversiteye çıkan yollar ve kampüste sessizlik hakim.

36 GÖZALTI

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması ile başlayan protestolar devam ederken, protestolar sırasında "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Özel Harekat polislerinin desteğiyle sabah erken saatlerde önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Şişli ve Maltepe'de belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, Şişli'de bir kişiyi gözaltına aldı. Dün gerçekleştirilen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların sayısı 36'ya yükselirken, şüphelilerin işlemleri devam ediyor.