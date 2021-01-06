Son dakika| MSB açıkladı: Bir sızma girişimi daha engellendi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG'li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberi: MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi