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Son dakika| açıkladı: Bir sızma girişimi daha engellendi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; "Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG’li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 6.1.2021 10:23 Son Güncelleme: 6.1.2021 10:26 ABONE OL
Son dakika| MSB açıkladı: Bir sızma girişimi daha engellendi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG'li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika| MSB açıkladı: Bir sızma girişimi daha engellendi
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