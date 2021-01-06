Son dakika: Muharrem İnce CHP'den istifa mı ediyor? Kurucular kurulu ile kritik toplantı...

Muharrem İnce, parti kurma çalışmalarına hız verdi. İnce, bugün Yalova'daki evinde gizlice kurucular kurulundaki isimler ile bir araya geldi. Toplantıda, kurulacak parti için atılacak adımlar konuşuldu. İnce'nin CHP'den istifa süreci de bu toplantıda masaya yatırıldı.

Son dakika! Muharrem İnce CHP'den istifa mı ediyor? Yalova'da 'Kurucular kurulu' ile kritik toplantı | Video

İNCE BU HAFTA İÇİ İSTİFA EDECEK

Sivas'tan yola çıkarak Memleket Hareketi başlatan CHP'li Muharrem İnce, partisi ile yollarını ayırıyor. İnce'nin bu hafta içinde CHP'den istifa etmesi bekleniyor.

Yalova'daki evinde kuracağı partinin kurucular kurulu üyelerini toplayan İnce, kurulacak partinin yol haritasını ayrıntılarıyla paylaştı. Toplantıda parti için atılacak adımlar ve İnce'nin CHP'den istifa süreci gündeme geldi. Toplantıda CHP'den istifa etme kararlılığını dile getiren İnce'nin Çankaya semtinde genel merkez binası kiralanmasının da bir an önce gerçekleşmesini istediği belirtildi.