Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu davasında çok önemli gelişme! İki dosya birleştirildi...

Muhsin Yazıcıoğlu ve yanındaki 5 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili görülen davadan sıcak bir gelişme yaşandı. Helikopterin düşmesi ve GPS cihazının sökülmesi ile ilgili Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava ile "Soruşturmaya FETÖ müdahalesi" konulu dava birleştirildi.

FETÖ MÜDAHALESİ İLE İLGİLİ DAVA AÇILMIŞTI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 17 şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek dava açılmıştı.

Soruşturma kapsamında, aralarında FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanına suikast girişiminden mahkum eski yarbay Davut Uçum ile eski astsubay Aydın Özsıcak'ın da olduğu 17 kişi hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı terör örgütü adına suç ı̇şleme", "silahlı terör örgütüne yardım etme", "kişinin ölümünden yararlanarak hırsızlık suçuna yardım etme", "zincirleme şekilde yalan tanıklık" ve "suç uydurma" gibi suçlardan iddianame hazırlamıştı.

Şüpheliler hakkında çeşitli oranlarda ceza istenen toplam 96 sayfadan ve 13 bölümden oluşan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, sanıkların, helikopterin düşmesinin ardından başlatılan soruşturma sürecinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda, soruşturmaya müdahale ederek örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunduklarına yer verilmişti.

NE OLMUŞTU?

Yazıcıoğlu, 2009 yerel seçimleri öncesinde partisinin Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki mitinginin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yapılacak mitinge gitmek üzere bindiği helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş Keş Dağı'na düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle hayatını kaybetmişti.

Kazadan hemen sonra gazeteci İsmail Güneş, 112 Acil Servis'i aramış, bacağının kırık olduğunu ve helikopterin içindekilerden ses gelmediğini bildirmiş, Yazıcıoğlu'nu ise göremediğini söylemişti.

Helikopterin enkazı ile BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş'in cenazesi, kazadan 48 saat sonra köylüler tarafından Keş Dağı Kuru Dere Kanlıçukur mevkisinde bulunmuştu.

Yazıcıoğlu'nun cenazesi, vefatından 6 gün sonra 31 Mart 2009'da Kocatepe Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanmıştı. TBMM'de yapılan törene binlerce kişi katılırken Yazıcıoğlu'nun naaşı, vasiyeti üzerine Taceddin Dergahı'na defnedilmişti

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