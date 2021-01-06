Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasında hesap günü!

İLK DURUŞMA

Sakarya'daki facia gibi patlamanın ardından savcı 27 sayfalık bir iddianame hazırladı. İddianamede, 7 şüpheli için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Sanıklar bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.