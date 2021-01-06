Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasında hesap günü!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Büyük Coşkunlar isimli havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020 günü büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 127 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili 5'i tutuklu 7 kişi bugün hakim karşısına çıkıyor. İddianamede sanıklar için 22 yıl 6 ay ceza isteniyor.
Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasının ilk duruşması başladı | Video
İLK DURUŞMA
Sakarya'daki facia gibi patlamanın ardından savcı 27 sayfalık bir iddianame hazırladı. İddianamede, 7 şüpheli için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.
Sanıklar bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.
NE OLMUŞTU?
Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15 sularında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.
Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
TAŞINIRKEN DE PATLAMA MEYDANA GELMİŞTİ
Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların, 9 Temmuz'da saat 11.35 sularında kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker yaşamını yitirmiş, 8 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralanmıştı.