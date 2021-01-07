PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu

Katılımı tarihin en düşük seviyesinde olan ve geçtiğimiz yıl ağır darbe yiyen terör örgütü PKK'dan kaçışlar sürüyor. Geçen yıl 243 örgüt üyesinin teslim olduğu PKK'da yeni yılda da 6 yıldır örgütte faaliyet yürüten bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

İç güvenlik operasyonları kapsamında 2020 yılında yapılan operasyonlarda kırmızı kategoriden 9, maví kategoriden 4, yeşil kategoriden 1, turuncu kategoriden 27, gri kategoriden aranan 58 ve listede olmayıp üst düzey olduğu tespit edilen 5 olmak üzere toplam 104 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilmişti. PKK'ya katılımın tarihinin en düşük seviyesinde olduğu 2020 yılında örgütten kaçışlar da en yüksek seviyede olmuştu. Geçen yıl 321 terör örgütü üyesinin teslim olduğunu belirlenirken bunlardan 243'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlenmişti.

6 YILDIR PKK'DA FAALİYET YÜRÜTÜYORDU



Mevcudu 320'nin altına inen terör örgütünden yeni yılda da kaçışlar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.