2021'e özel hadisli, yeni ve resimli Cuma mesajları ile sözleri! 8 Ocak kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları en güzel Hayırlı Cumalar mesajı

Hayırlı Cumalar! İslam âlemi, mübarek bir Cuma sabahına daha sağlık ve huzur içerisinde erişebilmenin huzurunu yaşıyor. Öyle ki, WhatsApp, Facebook, Instagram ya da diğer sosyal medya platformlarından sevdiklerine 2021'e özel, en güzel, anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajı göndermek isteyenler, onların da bu hissiyatı yaşamasını istiyor. Bu noktada, günün ilk ışıklarından itibaren 8 Ocak 2021 kısa, hadisli, ayetli ve resimli Hayırlı Cumalar mesajı hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Her hafta olduğu gibi, bu haftaki Cuma günü için de en anlamlı, yeni, kısa, hadisli ve resimli cuma mesajları ile sözleri arayanlar için en doğru adres sabah.com.tr!

EN ÖZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ! KISA, UZUN, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI 8 OCAK

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı… O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…

Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar