6-8 Ekim’in failinden Boğaziçi provokatörlerine selam

6-8 Ekim Olayları'nda aralarında gençlerin de olduğu onlarca kişinin ölümünden sorumlu olarak tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan ilginç bir destek geldi.

Demirtaş adına ailesi tarafından kullanıldığı bilinen sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamasını bahane ederek kargaşa çıkarmaya çalışan gruba destek mesajı atıldı. Twitter hesabından yazılan mesajda, "Ne yaptınız gençler ya, sesiniz buraları sallıyor. Kim bilir, nereleri titretiyordur" denildi.

ZİHNİYET AYNI AMAÇ AYNI

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar çerçevesinde gözaltına altına alınan eylemcilerin özgeçmişlerine bakıldığında çarpıcı sonuçlara ulaşılmıştı.

Bilindiği gibi, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Rektör Melih Bulu'yu bahane eden bir kısım eylemci provokasyona soyunmuştu. Bu kapsamda dün Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde gösteri gerçekleştiren 40 şahıs "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 7'sinin terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri saptanırken 2'sinin terör örgütü TKP/ML, 1'inin terör örgütleri PKK/KCK ile DHKP/C, 1'inin terör örgütü THKP/C ve 1'inin de terör örgütü TKEP/L faaliyetlerine katıldıkları belirlenmişti. Diğer 28 şüphelinin ise çeşitli sol grupların düzenlediği eylemlere katıldıkları öğrenilmiş ve sosyal medya hesaplarında polisi ve devleti kötüleyen paylaşımları olduğu görülmüştü.