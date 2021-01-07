Üs bölgesine sızmaya çalışan 8 terörist öldürüldü

Hakkâri'nin Şemdinli ile Derecik İlçelerinin karşısındaki Kuzey Irak toprakları içinde kalan Zap Vadisindeki Avaşin-Basyan bölgesinden sınırın sıfır noktasındaki 2550 rakımlı Serebatin Tepe Üs bölgesindeki kulekollara sızma girişiminde bulunan 3'ü kadın 8 terörist öldürüldü. Teröristler, ASELSAN'ın geliştirdiği lazer işaretleme cihazı Engerek tarafından tespit edildikten sonra TB-2 Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Araçlarının da desteğiyle üs bölgesine 4 kilometre uzaklıkta tespit edilip, öldürüldü.

Şemdinli-Derecik-Kuzey Irak sınır hattı üzerindeki Keri Dağında bulunan Serebatin Tepe Üs bölgesine 28 Aralık gecesi sızma girişiminde bulunan 8 terörist bozguna uğratıldı. Üs bölgemize 4 kilometre uzaklıkta tespit edilerek öldürülen teröristlere yönelik operasyonun ayrıntılarına SABAH ulaştı. İleri gözetleme kulelerinde tamamı yerli ve milli 7/24 gözetleme yapabilen termal cihazlarla teröristlerin mesken tuttuğu Zap Vadisi içindeki Avaşin-Basyan'da hareketlilik tespit edildi. Keşif-dinleme-gözetleme faaliyetlerini artıran Mehmetçik, teröristlerin Türkiye sınırına doğru bir hareketlilik içinde olduğunu tespit etti. Teröristlerin kendi aralarındaki kriptolu telsiz muhaberelerinde koordinatlarını belirledikleri ve yıllarca çok sayıda kanlı saldırılar gerçekleştirip onlarca askerimizi şehit ettikleri 2550 rakımlı sınırın sıfır noktasındaki Serebatin Tepe üs bölgesine saldırı ve sızma hazırlığı içinde oldukları belirlenince harekat için düğmeye basıldı.

ENGEREK İŞARETLEDİ TB-2 BAYKAR VURDU

ASELSAN'ın geliştirdiği Engerek adlı Lazerli hedef işaretleme cihazı ile sınıra doğru termal şemsiyeler ve kamuflajlı kıyafetlerle yaklaşan teröristlerin bulunduğu bölge işaretlendikten sonra hava harekâtı düzenlendi. TB-2 BAYKAR Silahlı İnsansız Hava Araçları ile Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkez Komutanlığının emriyle, bölgeye Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8. Ana Jet Üsündeki 181. Pars Filosundan havalanan bir F-16 teröristlerin bulunduğu bölgeye bomba yağdırdı. Harekâtta Sida, Ore ve teröristlerin kaçış güzergâhındaki Zendura, Bergara ve Gire Sor bölgeleri akıllı mühimmatla vuruldu. Nokta operasyonla üs bölgemize saldırı girişiminde bulunan teröristlerden 8'i silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

TAMAMI SÖZDE ÖZEL GÜÇ YAPILANMASI

Öldürülen teröristlerin PKK'nın silahlı kolu HPG'nin sözde Özel Güç yapılanması içinde sızma, sabotaj ve suikast biriminde yer alan Nujiyan Herekol kod adlı Evin Acar, Şoreş kod adlı Cemal Aktay, Felat kod adlı Mustafa Oğraş, Tekoşin Cudi kod adlı Berivan Araz, Suriye uyruklu Hatin Sayid Beto, Didar kod adlı Rojin Mouhammad ile kimliği belirlenemeyen iki terörist oldukları öğrenildi.

Yüksek güvenlikli ileri gözetleme kulelerinin bulunduğu Serebatin Tepe Üs bölgesi Şemdinli-Derecik ile Kuzey Irak'taki Zap, Avaşin, Basyan, Çemço bölgelerini kuş bakışı gören hakim tepede yer alıyor. Bu üs bölgemizden ayrıca Kuzey Irak topraklarına açılan ve yapımı geçen yıl tamamlanan 15 kilometrelik bir yol bulunuyor. Bu yol sayesinde zaman zaman anlık kara harekatları da teröristlere yönelik gerçekleştiriliyor. Serebatin tepe üs bölgesinin ileri teknoloji ile desteklenip donatılmasıyla teröristlerin hem sınırdan Türkiye'ye sızmaları önlenmiş oldu. Hem de bu üs bölgesine geçmiş yıllarda gündüz ortası saldırı ve sızmalar bitti.

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