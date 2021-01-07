Alpay Özalan'dan Yılmaz Özdil'e sert sözler!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sözcü yazarı Yılmaz Özdil arasında sosyal medya üzerinden bir atışma yaşanmıştı. İlk olarak Özdil, "38 yıldır bu memlekette gazetecilik yapıyorum. Terörün en saldırgan dönemlerinde sınır karakolları gördüm. Türk askerinin postalını çıkarıp yerde yediğini ilk defa görüyorum" demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bunun üzerine, "Yıllar sonra, üç ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK'nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan... Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür!" cevabını vermişti. Yılmaz Özdil daha sonra Bakan Soylu hakkında 'Benden özür dilemeli' demişti.

"ÇÜRÜMÜŞ VE KOKUŞMUŞ DÜŞÜNCELERİNİ YAZDIĞIN KALEMİ BIRAK ARTIK"



AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan Yılmaz Özdil'e cevap geldi. Sert sözler söyleyen Özalan, sosyal medya hesabından Yılmaz Özdil'e şunları yazdı: "Kaleminden yalan ve iftira akan Yılmaz Özdil, bir kez daha İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef almış ve "Benden özür dilemeli" demiş. Önünüze gelene parmak salladığınız günler, eski Türkiye'de kaldı. Her provokasyonunuzda haddiniz bildirilecek. Yanıtınızı alacaksınız. Demirtaş destekçisi Yılmaz Özdil, utanmadan bir de "Beni eleştiren İçişleri Bakanı, şehit ailelerinden ve gazilerden özür dilemeli" demiş. Süleyman Soylu, terörün başını eziyor. Sen HDP yardakçılığı yapıyorsun. Sen, şehit aileleri ve gaziler adına konuşacak adam mısın? Kaleminden çirkef damlayan Yılmaz Özdil'e buradan bir çağrı yapıyorum. Cebini yeterince doldurdun. Çürümüş ve kokuşmuş düşüncelerini yazdığın kalemi bırak artık. Bir kez olsun bu ülkenin hayrına bir iş yapmış olursun. Medyayı daha fazla kirletme Yılmaz Özdil."