Bakan Koca'dan son dakika haberi: Mücadelemizde kritik gelişme

Son dakika haberi: SağlıK Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre son 24 saatte 8 bin 702 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 164 bin 40'a yükseldi. Test sayısı 25 milyon 498 bin 210'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 283 bin 931, vefat sayısı 22 bin 70, ağır hasta sayısı 3 bin 303 oldu.

DSÖ İLE KRİTİK GÖRÜŞMENİN DETAYI BELLİ OLDU

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.