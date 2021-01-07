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Boğaziçi önündeki eylemlerde tutuklama talep edildi

SON DAKİKA HABERİ... Üniversiteye rektör ataması sonrasında protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 24 şüpheliden 2’si tutuklama, 21’i ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 7.1.2021 18:29 Son Güncelleme: 7.1.2021 18:37 ABONE OL
Boğaziçi önündeki eylemlerde tutuklama talep edildi

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 40 şüphelinin İstanbul Adalet Sarayında ifadeleri alınmıştı.

Son dakika | Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonda gelişme! Gözaltına alınmışlardı...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 40 kişiden 24'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

İfadesi tamamlanan 24 kişiden Azad A. Ve Harun Reşit Ş. tutuklama talebiyle sevk edilirken, 21 kişi adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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Boğaziçi önündeki eylemlerde tutuklama talep edildi
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