CHP'li Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, geride bıraktığımız yılın son hafta sonu kısıtlamasında, "Gençlerle birlikte Kumla sahiline gidip sokak hayvanlarını besleyeceğiz" diyerek Kaymakamlıktan gençler için sokağa çıkma izni aldı. Gemlik marinada gerçekleşen buluşma sonrası denize açılan tekne bahsedildiği gibi Kumla sahiline değil açık denize yol aldı.

Bu video belediyeye 144 bin liraya patladı | Video

GENÇLERE BALIK TUTMANIN İNCELİKLERİNİ ÖĞRETTİ

Sokak hayvanlarını beslemek yerine Gemlik açıklarında demirleyen teknede balık avı keyfi başladı. Çekilen klipte, Başkan Uğur Sertaslan'ın gençlere olta iğnelerini misinaya nasıl bağlanması gerektiğini öğrettiği anlar kaydedildi. Klip haline getirilen kaçak gezi görüntüleri Belediyenin ve Başkan'ın sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

CEZA BELEDİYEYE TEBLİĞ EDİLDİ

SABAH'ın gündeme getirdiği kaçak tekne keyfi sonrası Kaymakamlığın talimatıyla inceleme başlatıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasında yalan beyan verilerek yapılan tekne ve balık keyfi ile ilgili olarak toplamda 144 Bin TL para cezası uygulandı. Uygulanan ceza Gemlik Belediyesine tebliğ edildi. Gemlikli vatandaşlar, Başkan Sertaslan'ın yalanıyla çıkılan tekne turu cezasının Belediyenin kasasından mı ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor.