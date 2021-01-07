Hücre evinde yakalandılar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan aranan firari eski emniyet müdürleri Ali Dikici ve İbrahim Erbaba, Ankara'nın Sincan ilçesindeki örgütün hücre evinde yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu hakkında yakalama kararı bulunan ve ailesinden ayrı "gaybubet" evinde kaldığı belirlenen eski 1. sınıf emniyet müdürü Ali Dikici'nin Sincan'daki bir örgüt evinde gizlendiği tespit edildi. Hakkında FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan eski 1. sınıf emniyet müdürü İbrahim Erbaba'nın da aynı evde kaldığı ortaya çıktı. Ali Dikici ve İbrahim Erbaba'nın, yakalanmamak ve fark edilmemek amacıyla sahte kimlik taşıdıkları ve kılık değiştirdikleri belirlendi. Emniyet güçlerinin geldiğini fark ederek 4. kattaki evin balkonundan asma ağacına tutunarak aşağı atlayıp kaçmaya çalışan Erbaba, yaşanan kovalamaca sonucu gözaltına alındı. Zanlıların yakalandıkları hücre evinin, FETÖ'den tutuklu bulunan eski bir albaya ait olduğu tespit edildi.