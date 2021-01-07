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İçişleri Bakanı : Yunanistan masum insanları ölüme itiyor

İçişleri Bakanı , lastik botlarla düzensiz göçmenlerin Yunanistan karasularına gidişlerinin ve Yunanistan Sahil Güvenlik görevlilerinin botu geri itişlerinin görüntüsünü paylaştı. Türk Sahil Güvenlik görevlilerinin düzensiz göçmenleri kurtardığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan’ın masum insanları ölüme ittiğini belirtti. Bakan Soylu, Frontex'i ve European Parliament'i kınadığını açıkladı. İşte o görüntüler:

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yunanistan masum insanları ölüme itiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, lastik botlarla Yunanistan karasularına düzensiz göçmenlerin gidişlerini gösteren görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde, düzensiz göçmenlerin Yunanistan karasularına vardığı anda, Yunanistan Sahil Güvenlik görevlilerinin düzensiz göçmenlerinin botunu Türkiye'ye doğru geri ittiği görülüyor. Görüntüde ayrıca kadın bir düzensiz göçmen, yaşadığı korku dolu anları anlatarak, Türk Sahil Güvenlik görevlilerinin kendilerini kurtardığını anlatıyor.

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Bakan Soylu, bu görüntüleri paylaştıktan sonra " Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor... Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor... Her gün devam eden bu insanlık dışı davranışa ses çıkarmayan Frontex'i ve European Parliament'i kınıyoruz. @Notis Mitarachi" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yunanistan masum insanları ölüme itiyor
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