Kadıköy’deki protestoya sadece 10 kişi katıldı!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına yönelik protestoları Kadıköy'e taşımak isteyen eylemcilere destek gelmedi.

Rektör atamasını kabul etmediklerini belirten ve kendilerine Boğaziçili Öğrenci Grubu adını veren bir grup, Kadıköy'de açıklama ve yürüyüş çağrısında bulundu.

Grubun yaptığı bu çağrı üzerine Kadıköy rıhtımında yüzlerce polis güvenlik önlemi aldı. Ancak eyleme sadece 10 kişi katıldı.

Polis ekipleri grup üyelerinin siyasi pankart ve döviz taşımadan basın açıklaması yapmalarını izin verdi.

Ancak grup üyeleri darbuka çalarak ve slogan atarak Caddebostan'da yürümek istedi.

Yürümekte ısrar eden ve bir süre polislerle tartışan öğrenciler, daha sonra Kadıköy İskele Meydanı'nda açıklama yaptıktan sonra vapura binerek Avrupa Yakasına döndü.