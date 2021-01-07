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’deki protestoya sadece 10 kişi katıldı!

SON DAKİKA HABERİ... 'da terör örgütlerinin provoke etmeye çalıştığı olaylar üzerine koronavirüs önlemleri de dikkate alınarak ve ilçelerinde bir süreliğine gösteri ve yürüyüş yasağı kararı alındı. Kararın ardından gösteri için 'ün seçildiği duyurulup bu kez de orada protesto gösterisi yapılacağı haberleri yayıldı. Ancak beklenen olmadı. Rektörlüğü'ne Prof. Dr. 'nun atanmasını protesto etmek için Kadıköy’de düzenlenen eyleme sadece 10 kişi katıldı. Gösteriye katılanlardan birisinin elindeki darbuka dikkat çekti.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 19:46 ABONE OL
Kadıköy’deki protestoya sadece 10 kişi katıldı!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına yönelik protestoları Kadıköy'e taşımak isteyen eylemcilere destek gelmedi.

Rektör atamasını kabul etmediklerini belirten ve kendilerine Boğaziçili Öğrenci Grubu adını veren bir grup, Kadıköy'de açıklama ve yürüyüş çağrısında bulundu.

Grubun yaptığı bu çağrı üzerine Kadıköy rıhtımında yüzlerce polis güvenlik önlemi aldı. Ancak eyleme sadece 10 kişi katıldı.

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Polis ekipleri grup üyelerinin siyasi pankart ve döviz taşımadan basın açıklaması yapmalarını izin verdi.

Ancak grup üyeleri darbuka çalarak ve slogan atarak Caddebostan'da yürümek istedi.

Yürümekte ısrar eden ve bir süre polislerle tartışan öğrenciler, daha sonra Kadıköy İskele Meydanı'nda açıklama yaptıktan sonra vapura binerek Avrupa Yakasına döndü.

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Kadıköy’deki protestoya sadece 10 kişi katıldı!
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