Kaset kumpasında son dakika: Bahçeli detayı dikkat çekti...

Son dakika haberi: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan 437 sayfalık mütalaada görüntülerin FETÖ terör örgütü tarafından teknik takip ve izleme ile elde edildiği, siyasi sonuçlar kazanılma amacıyla internette yayınlandığı ifade edildi. Mütalaada FETÖ'nün benzer yöntemleri kullanarak siyasi amaçla görüntü ve ses kayıtlarının yapıldığı belirtilirken, Dinlemelerle kişinin irtibatlarının ve özel hayatına ilişkin adreslerin belirlendiği, kişi evde olmadığı sırada evin kilit sisteminin fotoğraflandığı anlatılan görüşte, İstihbarat Daire Başkanlığında kilidi açabilecek personel varsa onun, yoksa çalışılan çilingirin, hedefteki kişi evde değilken kilidi açtığı kaydedildi.
BAYKAL'IN EVİNE ÇİLİNGİRLE GİRİLEREK BÖCEK YERLEŞTİRİLDİ
Cumhuriyet Savcısı Cem Solmaz tarafından hazırlanan mütalaada, Deniz Baykal'ın Angora Evleri'ndeki ikametine çilingirle girilerek 4 eski istihbaratçı polisin 28 Ağustos 2008'de dinleme cihazı olan 'böcek' yerleştirdiklerini, yerleştirilen cihazdan ise ne tür ses ve görüntü elde edildiğinin belirlenemediğini aktarıldı. Dinleme ve fiziki takip sonucunda, bazı sanıkların Baykal'ın zaman zaman gittiği Çukurambar'daki bir evi takibe aldıkları belirtilen görüşte, 27-28 Mart 2010'da dairenin kapı kilit anahtarının kopyalandığı, 13 Nisan 2010'da dairenin salon ve yatak odası kısmına gizli kamera yerleştirildiği ifade edildi. Mütalaada şu ifadelere yer verildi:
AYAR VE KONTROLLERİ YAPILDI: BAYKAL'A AİT MAHREM GÖRÜNTÜLER...
"14 Nisan 2010'da, yerleştirilen görüntü aktarma cihazlarının ayar ve kontrollerinin yapıldığı, 30 Nisan 2010'da ise soruşturmaya konu video görüntülerinin yerleştirilen cihazlar aracılığıyla temin edildiği ve aynı gün cihazların söküldüğü anlaşılmıştır. Soruşturma aşamasında mahkeme kararı uyarınca Çukurambar Mahallesi 1425. Cadde'deki adreste yapılan arama ve incelemede, evde cihazın yerleştirildiği belirlenen yerlerden alınan görüntülerle internette yayınlanan ve müşteki Deniz Baykal'a ait olduğu iddia edilen özel hayata ilişkin görüntüler karşılaştırılmış, görüntülerin bu adresten temin edildiği anlaşılmıştır.
KRİTİK İSİMLER SANIK SANDALYESİNDE
Müşteki Baykal'a yönelik eylemlere Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ile Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yapan sanıklar Kaan Özyiğit, Özgür Türker, Mustafa Koparan, Selim Yasdıbaş, Rüstem Atik, Abdül Köksal, İlker Usta, Sedat Zavar, Abdulvahit Tunçay, Ahmet Yılmaz Ekiz, Yiğit Uyar, Osman Oktay Ilıcan ve Enes Çığci'nin katıldıkları belirlenmiştir. Bu sanıklardan Koparan dışındakilere FETÖ içinde eylem ve faaliyetlerde bulunmaları dolayısıyla silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kamu davası açılmıştır."
HEDEFTE MHP'LİLER VARDI
Mütalaada FETÖ'nün siyasi hayatı dizayn etmeye çalışan FETÖ terör örgütünün hedefinde MHP'li yöneticilerin olduğuna ve yönetimin değiştirilmek istendiğine dikkat çekildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan FETÖ/PDY'nin usulsüz dinlemelerine ilişkin davasına göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2004'e kadar görev yapan korumasının, özel kalem görevlilerinin, başdanışmanının telefonlarının dinlendiğine işaret ederek, bunun, partinin genel başkanının da dolaylı olarak dinlenmesini beraberinde getirdiğini kaydetti.
Eski MHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri olan müştekiler Recai Yıldırım ve Metin Çobanoğlu'nun telefonlarının usulsüzce dinlendiği, ayrıca Yıldırım'ın Çankaya'daki dairesinin yatak odası, salon ve oturma odasında bulunan elektrik buatlarına da 2010 ve 2011'de ses ve görüntü aktaran cihazlar yerleştirildiği ifade edildi.
GÖREVLERİNDEN AYRILMALARI AMACIYLA...
Sanıkların, müştekilerin özel hayatlarına ilişkin görüntüleri 12 Haziran 2011'deki seçimlerde Yıldırım ve Çobanoğlu'nun milletvekili adayı olmalarını engellemek, MHP'deki görevlerinden ayrılmalarını sağlamak ve onları itibarsızlaştırmak amacıyla "farklı ülkücülük" adlı dört ayrı blog ve internet sitesinde yayınlandığı belirtilen görüşte, bunun üzerine Yıldırım ve Çobanoğlu'nun milletvekili adaylığından istifa ettikleri hatırlatıldı.
MHP GENEL BAŞKANI DEĞİŞTİRİLMEK İSTENDİ
MHP'li siyasetçilere ilişkin görüntüler yayınlanırken MHP yönetiminin tepeden tırnağa istifa etmesinin istendiği ve görüntülerdeki kişilerle Bahçeli'nin bağlantısının kurulmaya çalışıldığı ifade edilen görüşte, şöyle denildi:
HEDEF ALDILAR
"Bu yayınlardaki zamanlama, yayınlama ve sunum biçimi birlikte değerlendirildiğinde MHP'nin genel başkan yardımcıları, genel sekreteri, il başkanı olan ve internette özel hayatlarına ilişkin görüntüleri yayınlanan müştekiler, FETÖ tarafından hedef alınmakla birlikte, asıl olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedef alındığı ve görevinden ayrılmasının istendiği; başdanışmanının, özel kalem müdürünün, müdür yardımcısının ve koruma müdürünün telefonlarının dinlenmesine rağmen Bahçeli'nin özel hayatına ilişkin aleyhine kullanılabilecek bir veri bulamayan FETÖ'nün, parti yönetiminde görev alan kişilerin özel hayatına ilişkin görüntüleri yayınlayarak bunlar üzerinden parti genel başkanını hedef aldıkları, genel başkan yardımcılarına yönelik kaset komplosu olarak adlandırılan bu operasyonun asıl hedefinin MHP Genel Başkanını değiştirmek olduğu anlaşılmıştır."
TELEFONLAR HUKUKA AYKIRI DİNLENDİ
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili olan müşteki Mehmet Ekici'nin telefonlarının da hukuka aykırı dinlendiği bildirildi. Sanıklar Sedat Zavar, İlker Usta, Enes Çığci ve Ahmet Yılmaz Ekiz'in, Ekici'nin görüştüğü birinin Keçiören'deki evinin elektrik buatlarına 21 Eylül 2010'da cihaz yerleştirdiğine yer verilen görüşte, bu yolla elde edilen görüntülerin 20 Mayıs 2011'de internette yayımlandığı, Ekici'nin de bir gün sonra milletvekili adaylığından ve partideki görevinden istifa ettiği anlatıldı.
Görüşte, 2011'e kadar MHP İstanbul İl Başkanlığı yapan İhsan Barutçu'nun cep telefonlarının dinlendiği, özel hayatına ilişkin bilgilerin elde edildiği, Barutçu'nun irtibatta olduğu kişinin Adana'ya gittiğinin öğrenilmesi üzerine Sedat Zavar, Mehmet Demirbilek, Enes Çığci ve İlker Usta'nın, kişinin evine cihaz yerleştirmek üzere 21 Nisan 2011'de İstanbul'a gittikleri anlatıldı. Sanıklar Sinan Akkaya ve Cengiz Civan'ın da Barutçu'nun evde bulunduğu 1 Mayıs 2011'de evin yakınına gittikleri ve yerleştirilen cihazdan alınan görüntüleri izleme aracıyla kaydettikleri anlatılan görüşte, Akkaya ve Civan'ın, elde edilen görüntüleri yayacak olan FETÖ yapılanmasındaki kişilere verdikleri belirtildi.
FİRARİLERİN DOSYASININ AYRILMASI TALEP EDİLDİ
Savcı Solmaz, sanıklardan Ramazan Akyürek'in soruşturma konusu edilen eylemlerin gerçekleştirildiği dönemde İstihbarat Daire Başkanı olduğunu belirterek, diğer sanıkların eylemlerini Akyürek'in bilgisi ve talimatı olmadan gerçekleştiremeyeceklerini kaydetti. Akyürek'in "FETÖ yöneticisi olduğu" bildirilen görüşte, Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre "örgüt yöneticilerinin, örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen suçlardan fail olarak cezalandırılacaklarının" belirtildiğine dikkat çekildi ve Akyürek'in "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçunun yanı sıra Baykal'ın da arasında bulunduğu kimi müştekilere yönelik "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "siyasal hakların kullanılmasını engellemek", "konut dokunulmazlığını ihlal", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçlarından birçok kez hapsi istendi.
Savcı, suçların bir bölümünün işlendiği dönemde ise Ömer Altıparmak'ın İstihbarat Daire Başkanı olduğuna işaret ederek, söz konusu suçların Altıparmak'ın bilgisi olmadan gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti. Altıparmak'ın sorumlu tutulduğu "siyasal hakların kullanılmasını engellemek", "konut dokunulmazlığını ihlal", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçlarından cezalandırılması talep edildi. Sanık Ali Fuat Yılmazer'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçunun yanı sıra 5 müştekiye yönelik işlenen suçlarda sorumluluğu bulunduğuna, Gürsel Aktepe'nin ise Baykal'a yönelik eylemler gerçekleştirildiği dönemde İstihbarat Daire Başkanlığı TEKOP Şube Müdürü olduğuna dikkat çekildi. Sanıklardan Sedat Zavar'ın Baykal ile MHP'den istifa eden 6 müştekiye, İlker Usta'nın ise 8 müştekiye yönelik eylemleri nedeniyle hapisleri istendi.
Savcı Solmaz'ın, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "siyasal hakların kullanılmasını engellemek", "konut dokunulmazlığını ihlal", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal" gibi suçlardan hapsini istediği 100 sanık şunlar:
KİMLERİN ADI GEÇİYOR?
"Ramazan Akyürek, Ömer Altıparmak, Gürsel Aktepe, Lokman Kırcılı, Yurt Atayün, Hami Güney, Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Yener Dönmez, Sedat Zavar, İlker Usta, Ertan Arslan, Abdülhalim Sönmez, Abdülvahit Tunçay, Abdül Köksal, Adem Çağlar, Adem Çoban, Adem Özyılmaz, Ahmet Arif Atak, Ahmet Kabaağaç, Ahmet Ümit Seçkin, Ahmet Yılmaz Ekiz, Akif Buyrukoğlu, Ali Ağıllı, Ali İhsan Tezcan, Ali Osman Kayan, Ali Poyraz, Arif Tuncal, Bahaddin Alaca, Bahtiyar Peşter, Bayram Ali Devecioğlu, Uğur Eski, Cengiz Söğüt, Ceyhan Berberoğlu, Davut Ersoy, Emrah Kanmaz, Erdal Çetinkaya, Erhan Sazil, Ersin Erdin, Yunus Hazar, Fatih Aydın, Fatih Doğan, Fatih Taşpınar, Gürsel Gündüz, Hakan Kırdağ, Halil Adalı, Harun Teke, Hayati Başdağ, İrfan Demir, İzzet Yılmaz, Latif Harun Pişkin, Levent Erkan, Mehmet Demirbilek, Mehmet Karatekin, Mehmet Koçak, Memduh Tosun, Muammer Acar, Murat Ahmetoğlu, Murat Yöney, Musab Soyak, Mustafa Alptekin, Mustafa Edip Çakmak, Mustafa Koparan, Mustafa Süngü, Mustafa Tokmak, Neslihan Şimşek, Nurettin Sağdaş, Nurullah Karataş, Okan Aytekin, Osman Gülbel, Osman Karakuzu, Osman Oktay Ilıcan, Ömer Demir, Özgür Öztürk, Rüstem Atik, Sait Yirmibeş, Salim Doğan Zengin, Sami Uslu, Selçuk Küçükaslan, Selim Yasdıbaş, Serkan Yurtçu, Sinan Altıparmak, Sinan Akkaya, Sinan Özdemir, Süleyman Bağlan, Şaban Albayrak, Şahin Çelik, Şerif Yiğit, Taner Aydın, Tolga Güzeltaş, Tolgahan Baydar, Türkay Aydın, Ufuk Kaba, Kenan Peksoy, Yılmaz Şimşek, Yiğit Uyar, Yücel Bilgiç, Ahmet (Murat) Şentürk, Sadedtin Akgüç, Taner Bülent Demirel."
Görüşte, atılı suçları işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle 28 sanığın beraatı, haklarında yakalama emirleri bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Cevheri Güven ve eski polis Enes Çığci'nin de arasında bulunduğu firari 42 sanığın dosyasının ise ayrılması istendi.