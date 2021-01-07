Kobani iddianamesinin detayları belli oldu: Fikir ve eylem birliği içerisindeler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin, 6-8 Ekim olayları başlamadan önce ve işlenmesi sırasında, PKK silahlı terör örgütünün sözde yöneticileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde bulundukları, atılı suçlara konu fiillerin işleneceğini bilerek ve isteyerek açıklamalar yaptıklarını, bu açıklamalar sonrasında da suçların işlendiğini belirtti.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine teslim edilen 6 ciltlik iddianame 3 bin 530 sayfa ve 300 ek klasörden oluştu. Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski bazı HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu iddianamede şüpheliler, "azmettirici" sıfatıyla olay tarihinde ülke genelinde işlenen eylemlerden sorumlu tutuldu.

İddianamede, HDP'li milletvekillerinin PKK terör örgütüne ait yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Türkiye'de gerçekleştirilen terör eylemleri ile ilgili farklı zaman ve tarihlerde talimat ve açıklama yaptıkları belirtildi. Yapılan çağrılarla, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Kobani bölgesi başta olmak üzere ülke sınırlarında oluşturmak istediği terör koridoru ile birlikte demokratik özerklik ilanı, akabinde sözde 'Kürdistan' devletini kurmak için başlayan silahlı çatışmaların ülke geneline yaymak istenildiği bildirildi.

ÖLDÜRME OLAYLARI ÇAĞRILAR İLE BAŞLADI

İddianamede, ayrıca sanıkların çağrılarının ve örgütle bağlantılı yayın organlarından duyurulduğu anlatıldı. Bunun üzerine, başta örgütün sözde üst düzey yöneticisi "Bese Hozat" kod adlı Hülya Oran olmak üzere PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde yöneticilerinin çağrılarına, HDP eş başkanları ve MYK üyeleri, DBP (Demokratik Bölgeler Partisi), DTK (Demokratik Toplum Kongresi), HDK (Halkların Demokratik Kongresi) ve bazı siyasilerin de destek verdiği kaydedildi. Çağrılar kapsamında yaşanan olaylarda çok sayıda suçun işlendiği ifade edilen iddianamede, 'Yapılan çağrıların terör örgütü güdümünde ve iltisaklı olarak yapıldığı, 6-7 Ekim 2014'te yapılan bu çağrılar sonrasında öldürme olaylarının başladığı anlaşılmıştır' ifadesine yer verildi.

"PKK İLE FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ İÇERİSİNDELER"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin, 6-8 Ekim olayları başlamadan önce ve işlenmesi sırasında, PKK silahlı terör örgütünün sözde yöneticileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde bulundukları, atılı suçlara konu fiillerin işleneceğini bilerek ve isteyerek açıklamalar yaptıklarını, bu açıklamalar sonrasında da suçların işlendiğini belirtti.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine teslim edilen 6 ciltlik iddianame 3 bin 530 sayfa ve 300 ek klasörden oluştu.

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin Abdulselam Demirkıran, Ahmet Türk, Ali Ürküt, Ali Haydar Kaytan, Alp Altınörs, Altan Tan, Arife Köse, Ayfer Kordu, Ayhan Bilgen, Ayla Akat Ata, Aynur Aşan, Aysel Tuğluk, Ayşe Tonğuç, Ayşe Yağcı, Azime Yılmaz, Bayram Yılmaz, Berfin Özgü Köse, Bergüzar Dumlu, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Cemil Bayık, Ceylan Bağrıyanık, Cihan Ekin, Cihan Erdal, Demir Çelik, Dilek Yağlı, Duran Kalkan, Elif Yıldırım, Emine Ayna, Emine Tekas, Emine Temel, Emine Beyza Üstün, Emrullah Cin, Engin Karaaslan, Enver Güngör, Ercan Arslan, Ertuğrul Kürkcü, Fatma Şenpınar, Fehman Hüseyin, Ferhat Aksu, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Filis Arslan, Filiz Duman, Gönül Tepe, Güleser Törün, Gülfer Akkaya, Gülser Yıldırım, Gültan Kışanak, Gülten Alataş, Gülüşan Eksen, Gülüzar Tural, Günay Kubı̇lay, Güzel İmecı̇k, Hacı̇re Ateş, Hatı̇ce Altınışık, Hülya Oran, İbrahı̇m Bı̇nı̇cı̇, İsmaı̇l Özden, İsmaı̇l Şengül, Kamuran Yüksek, Layı̇ka Gültekı̇n, Leyla Söğüt Aydenı̇z, Mahmut Dora, Mazhar Öztürk, Mazlum Tekdağ, Mehmet Taş, Mehmet Tören, Mehmet Hatı̇p Dı̇cle, Menafı̇ Bayazı̇t, Meryem Adıbellı̇, Mesut Bağcık, Mızgın Arı, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Nazlı Taşpınar, Nazmı̇ Gür, Neşe Baltaş, Nezı̇r Çakan, Nı̇hal Ay, Nurı̇ye Kesbı̇r, Pervı̇n Oduncu, Remzı̇ Kartal, Rıza Altun, Ruken Karagöz, Sabı̇ha Onar, Sabrı̇ Ok, Salı̇h Akdoğan, Salı̇h Müslüm Muhammed, Salman Kurtulan, Sara Aktaş, Sebahat Tuncel, Selahattı̇n Demı̇rtaş, Selma Irmak, Sırrı Süreyya Önder, Sı̇bel Akdenı̇z, Şenay Oruç, Ünal Ahmet Çelen, Yahya Fı̇gan, Yasemı̇n Becereklı̇, Yurdusev Özsökmenler, Yusuf Koyuncu, Yüksel Baran, Zeki Çelik, Zeynep Karaman, Zeynep Ölbeci ve Zübeyir Aydar sanık olarak yer aldı. 108 şüpheli birer kez, 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, Adam Öldürme' 37'şer kez 'Adam Öldürmeye teşebbüs' 31'er kez 'Yağma' 24'er kez 'Alıkoyma' 38'er kez 'Alıkoymaya Teşebbüs' 2'şer kez Mala Zarar Verme, bin 750'şer 'Yakarak Mala Zarar Verme' 397'şer kez 'Kamu Malına Zarar Verme', bin 60'ar kez 'Yakarak Kamu Malına Zarar Verme', 503'er kez 'İşyeri Dokunulmazlığını İhlal' 53'er kez 'Geceleyin İşyeri Dokunulmazlığını İhlal', 294'er kez 'Geceleyin Açıktan Hırsızlık' 26'şar kez 'Açıktan Hırsızlık' 20'şer kez 'Hırsızlık' 114'er kez 'Geceleyin Hırsızlık' 272'şer kez 'Basit Yaralama' 5'er kez 'Silahla Basit Yaralama' 43'er kez 'Kamu Görevlisini Silahla Basit Yaralama' 264'er kez 'Kamu Görevlisini Kasten Basit Yaralama' 7'şer kez 'Kemik kırığı Oluşacak Şekilde Kasten Silahla Yaralama' birer kez 'Kamu Görevlisini Kemik kırığı Oluşacak Şekilde Kasten Silahla Yaralama', birer kez 'Silahla Kasten Yaralama' 78'er kez 'Kamu Görevlisini Silahla Yaralama' 51'er kez 'İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali' 3'er kez 'İbadethanelere Zarar verme' 4'er kez 'Düşük Yapmaya Neden Olma' birer kez 'Bayrak Yakma' 24'er kez '5816 Sayılı Yasaya Muhalefet' 25'er kez 'Suç İşlemeye Tahrik Etme' ile suçlanıyor.