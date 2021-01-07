TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından temizlenen Suriye'nin Barış Pınarı bölgesine Diyarbakır'da görevli komandolar dualarla uğurlandı. Ailelerin de katıldığı uğurlama töreninde komandolar sevdiklerinin dualarıyla görev yerlerine gitti. Silvan Jandarma Komando Alay Komutanı Jandarma Albay Fatih Yılmaz törende yaptığı konuşmada, "Yüce Türk milletimizin ve Jandarma Genel Komutanlığımızın sonsuz desteklerinin her daim yanınızda olduğunu unutmayın. Aileleriniz bize emanet. Gözünüz asla arkada kalmasın" ifadelerini kullandı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törenin ardından aileleriyle vedalaşan 2. Komando Tabur Komutanlığında görevli 258 personel, Rasulayn ilçesinde görev yapan Silvan 1. Jandarma Komando Taburu'ndan görevi teslimi almak için dualarla uğurlandı.