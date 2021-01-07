Mahir Ünal’dan FETÖ’cülere: Siz vatansız beslemelersiniz ve sizinle hesabımız bitmedi

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki mitingi sonrasında destekçileri Kongre binasına girmiş, polisle protestocular arasında arbede yaşanmıştı. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından "ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları Emre Uslu, Said Sefa gibi isimler sosyal medyadan Altun'un iletisini paylaşarak alaycı bir dizi ileti yazmışlardı.



ÜNAL: SİZİNLE HESABIMIZ BİTMEDİ



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, FETÖ mensuplarının twetlerini paylaşarak şu sert cevabı verdi: "Bu ülkeye 15 Temmuzu yaşatmış, onursuz, haysiyetsiz, insana dair bütün değerlerini kaybetmiş bu çukur çapulcular, ABD'yi Trump'ın ne hale getirdiğine üzülüp, kendilerince mizah yüklü ortak paylaşımlarda bulunuyorlar. Siz vatansız beslemelersiniz ve sizinle hesabımız bitmedi."