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duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi

, "Barış Pınarı bölgesinden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG’li terörist, saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 7.1.2021 16:43 Son Güncelleme: 7.1.2021 16:51 ABONE OL
MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesinden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG'li terörist, saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

MSB Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi dün etkisiz hale getirmişti. Bölgeden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG'li teröristi daha takip eden Komandolarımız, teröristleri saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi." dedi.

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MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi
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