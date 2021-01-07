Rektör Melih Bulu ile öğrenciler arasında geçen diyalog!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu üniversite bahçesinde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere "Okulumuz ilk 100 üniversite arasına girecek, hocalarımıza akademik anlamda destek vereceğiz" açıklamalarında bulunan Melih Bulu çoğu kez ıslık ve alkış sesleriyle susturulmaya çalışıldı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan Ömer Salim Arslan ise yaşananları anbean anlattı. İşte üniversite bahçesinde rektör ve öğrenciler arasında geçen o diyalog:

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanan Melih Bulu şu anda kampüs içerisinde eylem yapan öğrencilerin arasına girdi. Eylem yapan öğrencilerle konuşması soru cevap ve yorum şeklinde devam ediyor.

Rektör Bulu, görünen o ki sizle sabaha kadar buradayız, çay söylüyorum dedi. Öğrencilerden çay içtik diye reklamı yapılabilir, istemiyoruz hocam cevabı geldi.

Melih Bulu, polisleri ne zaman göndereceksiniz sorusuna, 'arkadaşlar bizim kampüsümüz çok değerli' şeklinde cevap verdi ve Ankara Üniversitesi'nde kitaplarına zarar verilen babasının örneğini verdi ve provokasyon riski var dedi.

Öğrenciler Melih hocanın sorulara dolandırarak cevap verdiğini söyleyerek net bir şekilde evet ya da hayır demesini istediklerinde "Seçimi savunuyorum ama üniversitenin paydaşlarının katıldığı bir seçimi" dedi.

Bu üniversiteye network ve siyasi kariyerinizle mi geldiniz yoksa eğitim kariyeriniz sayesinde mi diye soruldu. Kendisi de network de önemli fakat ben buraya eğitim tecrübem dolayısıyla geldim. Ben Boğaziçi öğrencisiyken hepimiz özel sektör olarak P&G'ye girmek isterdik, orada da yöneticilik yapma fırsatım oldu. Dolayısıyla buraya gelmemde liyakat söz konusu.

Deva Partisi kurucularından olduğunu söyleyen bir öğrenci "bizim asıl meselemiz bir kişinin bütün üniversitelere atama yapmasıdır, sizin kariyeriniz geri planda. Onurlu bir şekilde istifa edin" dedi. Rektör Bulu: "Şu anda Türkiye'de üniversitelere nasıl rektör atanacağı bellidir"

Bir öğrenci: Biz rektörümüzü seçebilecek seviyedeyiz. Bunu siz de biliyorsunuz çünkü 8 sene burada öğrencilik yaptınız. Lütfen istifa edin ve bütün üniversitelerde rektörlerin seçimle gelebilmesine önayak olun.

Rektör Bulu: Türkiye'de de dünyanın birçok yerinde olduğu gibi rektörler atanarak gelmekte arkadaşlar

Bir öğrenci: Yarın bizler hakkında rektörü konuşturmadılar vs diye haber yapılırsa demokratik bir şekilde konuştuk demenizi rica ediyorum çünkü biz buraya gelirken saygı çerçevesini korumamız için anlaştık ve bunu sağlıyoruz.

Melih Bulu: "Merak etme, bunun garantisi benim"

İlginç ama öğrenciler slogan atıp alkış tuttuklarında Melih hoca da alkışlıyor.

Öğrencilerden biri: Burada bizim sorularımıza cevap veren bir rektör yok, sadece bir maşa var Rektör Bulu: Arkadaşlar sorularınıza cevap veriyorum ya Bazı öğrenciler: Hayır vermiyorsunuz. Çok net bir şekilde istifa edecek misiniz diye soruyoruz?